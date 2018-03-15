Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов

14 марта были сыграны последние поединки 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Челси обыграл Барселону по количеству опасных моментов, но не по голам.

Несмотря на огромное количество хороших ударов и выходов в атаку, англичане так и не смогли даже размочить ворота тер Штегена. В то же время, Барселона забила в первой же атаке - это месси с острого угла пробил между ног Куртуа. Во втором тайме он забьет в похожем стиле уже с противоположного фланга.

Между этими двумя голами был еще гол Усмана Дембеле, а ассистентом выступил все тот же аргентинец, который сначала прошел двоих защитников, а потом еще и выдал шедевральный пас на француза.

Челси до конца игры пытался забить хотя бы гол престижа, но даже на 90-й минуте Барселону спасла перекладина.

Барселона — Челси 3:0 (первый матч — 1:1)

Голы: Месси, 3, 63, Дембеле, 20.

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Дембеле (Видаль, 67), Ракитич, Бускетс (Гомеш, 62), Иньеста (Паулиньо, 56) — Месси, Л. Суарес.

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Мозес (Дзаппакоста, 67), Фабрегас, Канте, Алонсо — Виллиан, Жиру (Мората, 66), Азар (Педро, 82).

Несмотря на победу в первом матче со счетом 5:0, в Турции главный тренер Баварии Юпп Хайнкесс вновь выпустил основной состав, который на этот раз победил 3:1.

На 18-й минуте счет открыл Тиаго Алькантара, который оказался на позиции центрфорварда. Счет удвоил защитник Бешикташа Генул, который срезал в свои ворота прострел Мюллера.

На 59-й минуте Вагнер Лав воспользовался ошибкой мюнхенских защитников и забил единственный гол Бешикташа в противостоянии. В концовке поединка Вагнер (уже с немецкой стороны) затолкал мяч в ворота турков, установив общий счет дуэли 8:1.

Бешикташ — Бавария 1:3

Голы: Вагнер Лав, 59 — Алькантара, 18, Генюль, 46 (автогол), Вагнер, 84

Бешикташ: Зенгин — Медель, Эркин, Генюль — Куарежма, Озъякуп, Арслан (Хатчинсон, 60), Уйсал, Ленс (Талиска, 60), Пектемек — Вагнер Лав (Бабел, 75).

Бавария: Ульрайх — Хуммельс (Зюле, 46), Боатенг, Алаба, Мартинес — Видаль, Алькантара (Хамес, 35), Рибери, Рафинья, Мюллер — Левандовски (Вагнер, 68).

Все участники 1/4 Лиги чемпионов:

Бавария, Манчестер Сити, Ливерпуль, Барселона, Реал Мадрид, Севилья, Ювентус, Рома.

Накануне из Лиги чемпионов вылетел Шахтер, уступив Роме.