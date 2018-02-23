Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Дортмундская Боруссия в концовке вырвала у Аталанты путевку в 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 22 февраля, состоялись последние ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которых определились все участники 1/8 финала турнира

После уверенных побед в первых матчах с выходом в следующий раунд не испытали проблем главные гранды турнира - Арсенал, Милан, дортмундская Боруссия и Атлетико. "Канониры" даже уступили на своем поле со счетом 1:2 шведскому Эстерсунду, но по сумме двух матчей победили 4:2.

В свою очередь, Наполи не смог вытащий в ответной игре противостояние против РБ Лейпциг. После домашнего поражения 1:3 команда Маурицио Сарри выиграла на выезде 2:0, но для выхода в 1/8 финала ей не хватило еще одного выездного гола.

Также в 1/8 финала Лиги Европы сыграют сразу три российские команды: ЦСКА прошел Црвену Звезду, Локомотив - Ниццу, а Зенит - Селтик.

Все результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы:

ЦСКА - Црвена Звезда 1:0 (первый матч - 0:0)

Гол: Дзагоев, 45+1

Локомотив - Ницца 1:0 (первый матч - 3:2)

Гол: Денисов, 30

Атлетико - Копенгаген 1:0 (первый матч - 4:1)

Гол: Гамейро, 7

Виктория Пльзень - Партизан 2:0 (первый матч - 1:1)

Голы: Крменчик, 67, Чермак, 90+4

Вильярреал - Лион 0:1 (первый матч - 1:3)

Голы: Траоре, 85

Динамо - АЕК 0:0 (первый матч - 1:1)

Зенит - Селтик 3:0 (первый матч - 0:1)

Голы: Иванович, 8, Кузяев, 27, Кокорин, 61

РБ Лейпциг - Наполи 0:2 (первый матч - 3:1)

Голы: Зелински, 33, Инсинье, 86

Спортинг - Астана 3:3 (первый матч - 3:1)

Голы: Дост, 3, Фернандеш, 53, 63 - Томасов, 37, Твумаси, 80, Шомко, 90+4

Арсенал - Эстерсунд 1:2 (первый матч - 3:0)

Голы: Колашинац, 47 - Айеш, 22, Сема, 23

Аталанта - Боруссия Дортмунд 1:1 (первый матч - 2:3)

Голы: Толой, 11 - Шмельцер, 83

Атлетик - Спартак Москва 1:2 (первый матч - 3:1)

Голы: Эчеита, 57 - Адриано, 44, Мальгарехо, 85

Брага - Марсель 1:0 (первый матч - 0:3)

Гол: Орта, 31

Милан - Лудогорец 1:0 (первый матч - 3:0)

Гол: Борини, 21

Зальцбург - Реал Сосьедад 2:1 (первый матч - 2:2)

Голы: Даббур, 10, Бериша, 74 (с пенальти) - Навас, 28

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится завтра, 23 февраля, в 14:00 по киевскому времени.

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы Динамо на своем поле разыграло ничью 0:0 с АЕКом и по сумме двух поединков (1:1) за счет голов на выезде вышло в следующий раунд.

НВ