Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов - видео Сегодня, 02:17 45 Цей матеріал також доступний українською Бавария в драматичном матче против Аякса выиграла группу E

В Лиге чемпионов завершился групповой раунд, по итогам которого определились все участники 1/8 финала.

Среди матчей среды интрига в борьбе за плей-офф жила только в группе F, где на единственную путевку претендовали Шахтер и Лион, но та досталась французскому клубу. Первую позицию занял Манчестер Сити, победивший Хоффенхайм 2:1.

Манчестер Сити - Хоффенхайм 2:1

Голы: Сане, 45+1, 61 - Крамарич, 16 (пенальти)

В остальных квартетах решалась судьба первых мест, что дает возможность сыграть в 1/8 финала со вторыми командами и провести первый матч на этой стадии в гостях. Также разыгрывались еще одна путевка в Лигу Европы.

Для победы в группе E Аяксу необходимо было обыграть Баварию, но нидерландский клуб, хотя и повел 2:1 на 82-й минуте, в итоге довольствовался ничьей 3:3 и второй строчкой.

Аякс - Бавария 3:3

Голы: Тадич, 61, 82 (пенальти), Тальяфико, 90+5 - Левандовски, 13, 87 (пенальти), Коман, 90

Бенфика - АЕК 1:0

Гол: Гримальдо, 88

В квартете H Манчестер Юнайтед занял бы первое место, если выиграл бы на выезде у Валенсии при условии хотя бы ничьей Ювентуса в гостях против Янг Бойз. В итоге хозяева обоих матчей выиграли со счетом 2:1, потому чемпион Италии победил в группе.

Ювентус - Янг Бойз 2:1

Голы: Оаро, 30 (пенальти), 68 - Дибала, 80

Валенсия - МЮ 2:1

Голы: Солер, 17, Джонс, 47 (автогол) - Рашфорд, 87

В группе G единственная интрига заключалась в том, кто займет третье место и выйдет в Лигу Европы. Московский ЦСКА совершил сенсацию, разгромив на выезде действующего победителя Лиги чемпионов Реал, но все равно остался на последнем месте, поскольку чешская Виктория обыграла со счетом 2:1 дома Рому и обошла российский клуб.

Реал - ЦСКА 0:3

Голы: Чалов, 37, Щенников, 43, Сигурдссон, 73

Виктория - Рома 2:1

Голы: Коваржик, 62, Хоры, 72 - Ундер, 67

Итоговая турнирная таблица в группах E - H:

Таблица сайта MyScore.com.ua

С первых мест в 1/8 финала вышли: Боруссия Дортмунд, Барселона, ПСЖ, Порту, Бавария, Манчестер Сити, Реал и Ювентус

Со вторых мест вышли: Атлетико, Тоттенхэм, Ливерпуль, Шальке, Аякс, Лион, Рома и Манчестер Юнайтед.

Накануне завершился заключительный, шестой тур группового раунда Лиги чемпионов в квартетах A, B, C и D.

НВ