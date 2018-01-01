Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов - видео
В Лиге чемпионов завершился групповой раунд, по итогам которого определились все участники 1/8 финала.
Среди матчей среды интрига в борьбе за плей-офф жила только в группе F, где на единственную путевку претендовали Шахтер и Лион, но та досталась французскому клубу. Первую позицию занял Манчестер Сити, победивший Хоффенхайм 2:1.
Манчестер Сити - Хоффенхайм 2:1
Голы: Сане, 45+1, 61 - Крамарич, 16 (пенальти)
В остальных квартетах решалась судьба первых мест, что дает возможность сыграть в 1/8 финала со вторыми командами и провести первый матч на этой стадии в гостях. Также разыгрывались еще одна путевка в Лигу Европы.
Для победы в группе E Аяксу необходимо было обыграть Баварию, но нидерландский клуб, хотя и повел 2:1 на 82-й минуте, в итоге довольствовался ничьей 3:3 и второй строчкой.
Аякс - Бавария 3:3
Голы: Тадич, 61, 82 (пенальти), Тальяфико, 90+5 - Левандовски, 13, 87 (пенальти), Коман, 90
Бенфика - АЕК 1:0
Гол: Гримальдо, 88
В квартете H Манчестер Юнайтед занял бы первое место, если выиграл бы на выезде у Валенсии при условии хотя бы ничьей Ювентуса в гостях против Янг Бойз. В итоге хозяева обоих матчей выиграли со счетом 2:1, потому чемпион Италии победил в группе.
Ювентус - Янг Бойз 2:1
Голы: Оаро, 30 (пенальти), 68 - Дибала, 80
Валенсия - МЮ 2:1
Голы: Солер, 17, Джонс, 47 (автогол) - Рашфорд, 87
В группе G единственная интрига заключалась в том, кто займет третье место и выйдет в Лигу Европы. Московский ЦСКА совершил сенсацию, разгромив на выезде действующего победителя Лиги чемпионов Реал, но все равно остался на последнем месте, поскольку чешская Виктория обыграла со счетом 2:1 дома Рому и обошла российский клуб.
Реал - ЦСКА 0:3
Голы: Чалов, 37, Щенников, 43, Сигурдссон, 73
Виктория - Рома 2:1
Голы: Коваржик, 62, Хоры, 72 - Ундер, 67
Итоговая турнирная таблица в группах E - H:
Таблица сайта MyScore.com.ua
С первых мест в 1/8 финала вышли: Боруссия Дортмунд, Барселона, ПСЖ, Порту, Бавария, Манчестер Сити, Реал и Ювентус
Со вторых мест вышли: Атлетико, Тоттенхэм, Ливерпуль, Шальке, Аякс, Лион, Рома и Манчестер Юнайтед.
Накануне завершился заключительный, шестой тур группового раунда Лиги чемпионов в квартетах A, B, C и D.
НВ