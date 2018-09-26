Определились все участники 1/8 финала Кубка Украины по футболу - видео

Сегодня, 26 сентября, состоялись девять матчей третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу, по итогам которых определились все участники 1/8 финала.

На этой стадии прекратили борьбу сразу два клуба украинской Премьер-лиги. Но, если Александрия вылетела от одесского Черноморца, который также представляет УПЛ, то Арсенал-Киев уступил клубу из Второй лиги - Черкащине-Академии. К тому же, киевский клуб до 82-й минуты вел в счете 2:0, но пропустил быстрые два мяча, после чего в овертайме пропустил еще раз - 2:3.

Довольно неожиданно второлиговый Калуш благодаря голу в овертайме выбил Металлист-1925. Кроме Черкащины-Академии и Калуша в 1/8 финала Кубка Украины пробились еще два представителя Второй лиги: Минай дома победил Николаев со счетом 3:1, а Горняк из Кривого Рога на выезде был сильнее винницкой Нивы - 0:1.

Кристалл - Десна - 2:3

Голы: Барладим, 76, Брижчук, 90+4 - Д. Фаворов, 52, Волков, 60, Хльобас, 81

Мир - Ингулец - 0:3

Голы: Козак, 30 Коваленко, 75, Хучбаров, 90+5

Калуш - Металлист-1925 - 1:0

Гол: Кныш, 116

Нива В - Горняк - 0:0 (серия пенальти - 3:4)

Минай - Николаев - 3:1

Голы: Кобин, 36 (пен), Гегедош, 68, Пиняшко, 72

Черкащина-Академия - Арсенал-Киев - 3:2

Голы: Тимофеенко, 82, Тарасенко, 86, 115 - Семотюк, 26 Сухоручко, 65

Удаление: Тимофеенко, 100

СК Днепр-1 - Волынь - 2:1

Голы: Кравченко, 20 Чичиков, 63 - Зинкевич, 85

Звезда - Олимпик - 1:1 (серия пенальти - 4:5)

Голы: Кондраков, 87 (пен) - Политыло, 38

Черноморец - Александрия - 3:0

Голы: Черний, 43 (пен), 83, Коваль, 74

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Со следующей стадии стартуют команды, которые согласно рейтингу в начале сезона занимали 1-6 места: Шахтер, Динамо, Заря, Ворскла, Мариуполь и ФК Львов.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины состоится в пятницу, 28 сентября.

Ранее в 1/8 финала Кубка Украины пробились Карпаты, которые на выезде разгромили Сумы - 0:3.