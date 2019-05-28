Определились все новые участники английской Премьер-лиги в следующем сезоне Сегодня, 00:14 228 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Ed Sykes Астон Вилла в последний раз играла в АПЛ в сезоне 2015/16 Reuters/Ed Sykes

Астон Вилла победила в матче плей-офф Дерби и стала последним участником английской Премьер-лиги в новом сезоне.



В решающем матче Астон Вилла победила Дерби, который возглавляет известный экс-игрок Челси Фрэнк Лэмпард, со счетом 2:1.

В первом тайме Анвар Эль-Гази открыл счет, а во втором Джон Макгинн удвоил преимущество клуба из Бирмингема.

В конце матча Мартин Уогхорн возобновил интригу в матче, отквитав один гол, но сравнять счет не удалось.

Астон Вилла вышла в Премьер-лигу, где в последний раз играла в сезоне 2015/2016.

Астон Вилла — Дерби — 2:1

Голы: Эль-Гази, 44, Макгинн, 59 — Уогхорн, 82

Ранее в английскую Премьер-лигу из Чемпионшипа вышли Норвич и Шеффилд Юнайтед. В обратном направлении по итогам сезона отправились Кардифф, Фулхэм и Хаддерсфилд.

Чемпионом английской Премьер-лиги сезона 2018/19 стал Манчестер Сити.