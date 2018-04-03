Определились следующие соперники сборной Украины - СМИ

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Следующий матч сборная Украины сыграет против Марокко 30 мая - медиа

Следующий матч сборная Украины сыграет против Марокко 30 мая - медиа

Следующими соперниками сборной Украины по футболу в рамках контрольных матчей станут Марокко и Албания, сообщает Команда №1.

По информации портала, товарищеская игра подопечных Андрея Шевченко против африканской команды состоится 30 мая в Швейцарии.

Пока что неизвестно в каком именно городе и на каком стадионе состоится поединок. Марокко - участник ЧМ-2018, где сыграет против Ирана, Португалии и Испании в групповом этапе.

Также в Швейцарии сборная Украины планирует сыграть против Албании 2 июня. Национальная команда балканской страны, как и желто-синие, не попала на мундиаль, но участвовала на Евро-2016.

Сообщалось, что следующими соперниками сборной Украины по футболу в рамках контрольных поединков в мае и июне могут стать команды Марокко и Албании.

Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил о том, что по предварительной информации следующие контрольные поединки его подопечных состоятся 30 мая и 2 июня.

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