Определились следующие соперники сборной Украины - СМИ

Следующими соперниками сборной Украины по футболу в рамках контрольных матчей станут Марокко и Албания, сообщает Команда №1.

По информации портала, товарищеская игра подопечных Андрея Шевченко против африканской команды состоится 30 мая в Швейцарии.

Пока что неизвестно в каком именно городе и на каком стадионе состоится поединок. Марокко - участник ЧМ-2018, где сыграет против Ирана, Португалии и Испании в групповом этапе.

Также в Швейцарии сборная Украины планирует сыграть против Албании 2 июня. Национальная команда балканской страны, как и желто-синие, не попала на мундиаль, но участвовала на Евро-2016.

Сообщалось, что следующими соперниками сборной Украины по футболу в рамках контрольных поединков в мае и июне могут стать команды Марокко и Албании.

Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил о том, что по предварительной информации следующие контрольные поединки его подопечных состоятся 30 мая и 2 июня.