Определились семь участников плей-офф Лиги чемпионов. Результаты матчей - видео

Во вторник, 27 ноября, состоялись восемь матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В группе E Бавария и Аякс обеспечили себе место в плей-офф. Мюнхенцы в отчетном туре на своем поле разгромили Бенфику со счетом 5:1 благодаря дублям Арьена Роббена и Роберта Левандовского, а два гола Душана Тадича принесли победу Аяксу над АЕКом.

Группа E

Бавария — Бенфика 5:1

Голы: Роббен, 13, 30, Левандовски, 36, 51, Рибери, 76 — Фернандеш, 46

АЕК — Аякс 0:2

Голы: Тадич, 68 (с пенальти), 72

В квартете F Манчестер Сити сыграл вничью с Лионом и этого ему хватило для выхода в 1/8 финала турнира. Французский клуб и Шахтер претендуют на вторую путевку.

Группа F

Хоффенхайм — Шахтер 2:3

Голы: Крамарич, 17, Цубер, 40 — Исмаили 14, Тайсон 15, 90+3

Лион — Манчестер Сити 2:2

Голы: Корне, 55, 81 — Ляпорт, 63, Агуэро, 83

В группе G определились оба участника 1/8 финала. Ими стали Реал и Рома, которые встречались между собой в пятом туре, и мадридская команда победила со счетом 2:0. Досрочный выход команд в плей-офф стал возможен благодаря выездной победе Виктории над московским ЦСКА.

Группа G

Рома — Реал 0:2

Голы: Бэйл, 47, Васкес, 59

ЦСКА — Виктория 1:2

Голы: Влашич, 10 (с пенальти) — Прохазка, 56, Гейда, 81

В квартете H Манчестер Юнайтед и Ювентус одержали победы над Янг Бойз и Валенсией соответственно и досрочно вышли в 1/8 финала турнира.

Группа H

Манчестер Юнайтед — Янг Бойз 1:0

Гол: Феллаини, 90+1

Ювентус — Валенсия 1:0

Голы: Манджукич, 59

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер со счетом 3:2 в концовке матча переиграл на выезде немецкий Хоффенхайм.

НВ