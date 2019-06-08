Определились последние участники следующего сезона в украинской Премьер-лиге Вчера, 22:10 Цей матеріал також доступний українською ФК Карпаты Карпаты остались в УПЛ ФК Карпаты

Колос из Коваливки и львовские Карпаты завоевали место в украинской Премьер-лиге на следующий сезон.



После выездной нулевой ничьей Колос из Коваливки дома победил одесский Черноморец 2:0 и завоевал путевку в Премьер-лигу. Колос мог открывать счет еще в первом тайме, однако Лысенко не реализовал пенальти. Во втором тайме хозяева вновь получили право на 11-метровый удар, который на этот раз реализовал Гавриш.

Уже через семь минут арбитр в третий раз в матче назначил пенальти в ворота Черноморца. На 63-й минуте Гавриш опять переиграл голкипера и оформил дубль.

Таким образом, Колос впервые в своей истории вышел в высший украинский дивизион. Черноморец вылетел в Первую лигу после восьми подряд проведенных сезонов в украинской Премьер-лиге.

В еще одном матче плей-офф Карпаты победили Волынь со счетом 3:1. В конце матча на поле выбежали болельщики, после чего арбитр остановил игру, а через несколько минут продолжил, чтобы завершить матч.

Таким образом, Карпаты сохранили прописку в УПЛ.

Колос (Ковалевка) — Черноморец (Одесса) — 2:0

Голы: Гавриш, 57 (пен.), 63 (пен.)

Нереализованный пенальти: Лысенко, 18 (Колос)

Волынь — Карпаты — 1:3

Голы: Кожанов, 41 — Кльоц, 37, Понде, 82 (с пенальти), Мирошниченко (95)

В первых двух матчах плей-офф были зафиксированы нулевые ничьи.

НВ