Определились победители в женской и мужской гонках преследования на Кубке мира по биатлону

Лиза Витоцци стала первой, показав результат 32 минуты и 32,9 секунды. Второй к финишу пришла словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, которая отстала от лидера на 14,5 секунд. Третьей с отставанием 27,9 секунд стала француженка Анаис Шевалье.

Your Top 3 of the women's pursuit in #OBE19 ???????????? ???????????? @lisa_vittozzi @Fisiofficial ???????????? Anastasiya Kuzmina ???????????? Anais Chevalier @FedFranceSki You can rewatch today's women's pursuit https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/xEak5JU7JA

Украинка Вита Семеренко (+2:35,5), которая стартовала в гонке шестой, допустила шесть промахов и финишировала 26-й. Анастасия Меркушина (2:12,5) стартовала 35-й, но благодаря хорошей стрельбе, сделав всего один промах, украинке удалось показать 19-й результат.

Среди мужчин победителем стал норвежец Йоханнес Бо, который опередил своего преследователя немца Арнда Пайффера на 15,1 секунды. Бронзовым призером стал итальянец Лукас Хоффер (+15,8).

Your Top 3 after the thrilling men's pursuit in #OBE19 ????



???????????? @ 7ohannesbo @NSSF_Biathlon

???????????? Arnd Peiffer @skiverband

???????????? @hoferluki @Fisiofficial



You can replay all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Q ⏮️???? pic.twitter.com/PkGuqGBKPf