Определились победители в женской и мужской гонках преследования на Кубке мира по биатлону Сегодня, 19:03 2543 Цей матеріал також доступний українською Накануне Лиза Витоцци выиграла спринтерскую гонку Фото: IBU

Итальянка Лиза Витоцци и норвежец Йоханнес Бо выиграли гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Лиза Витоцци стала первой, показав результат 32 минуты и 32,9 секунды. Второй к финишу пришла словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, которая отстала от лидера на 14,5 секунд. Третьей с отставанием 27,9 секунд стала француженка Анаис Шевалье.

Украинка Вита Семеренко (+2:35,5), которая стартовала в гонке шестой, допустила шесть промахов и финишировала 26-й. Анастасия Меркушина (2:12,5) стартовала 35-й, но благодаря хорошей стрельбе, сделав всего один промах, украинке удалось показать 19-й результат.

Среди мужчин победителем стал норвежец Йоханнес Бо, который опередил своего преследователя немца Арнда Пайффера на 15,1 секунды. Бронзовым призером стал итальянец Лукас Хоффер (+15,8).

Среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный (+2:41.1), который стартовал 25-м, а финишировал 21-м. Сергей Семенов (+4:02,3) занял 43-е место, а Артем Прима сошел с дистанции.

Накануне Вита Семеренко финишировала шестой в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

В мужской спинтерський гонке в Оберхофе лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который финишировал 25-м.