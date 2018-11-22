22 ноября 2018, четверг

Определились пять претендентов на звание лучшего молодого футболиста Европы

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Джастин Клюйверт претендует на премию Golden Boy

Джастин Клюйверт претендует на премию Golden Boy

Стали известны имена пяти футболистов до 21 года, которые претендуют на премию лучшего молодого игрока Европы 2018 года.

На премию Golden Boy, которую вручает издание Tuttosport, претендуют защитники Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) и Матийсен де Лигт (Аякс), форвард Патрик Кутроне (Милан) и вингеры Джастин Клюйверт (Рома) с Винисиус Жуниором (Реал).

Интересно, что среди претендентов не нашлось места 19-летнему нападающему Пари Сен-Жермен Килиану Мбаппе, которого ранее признали лучшим молодым игроком в 2017 году, а на чемпионате мира-2018 - лучшим молодым игроком турнира.

Победителя определят 30 европейский журналистов, а имя лучшего футболиста до 21 года будет названо 18 декабря.

В 2017 году нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе назвали лучшим молодым футболистом Европы.

Ранее журнал France Football объявил имена 30 футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам 2018 года.

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