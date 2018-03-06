Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Испанский Реал и английский Ливерпуль стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Мадридцы обыграли ПСЖ в первом матче со счетом 3:1, поэтому парижанам в домашней встрече нужно было забивать как минимум дважды.

Первый тайм прошел тактически идеально для Реала, который не дал сопернику ничего создать у своих ворот. Единственный шанс парижане создали только в конце тайма, когда Мбаппе вышел один на один с Навасом под углом на левом краю, но вместо передачи в центр на пустые ворота для Кавани сам мощно пробил в ближний угол, где находился вратарь Реала.

Сам Реал также мог отличиться до перерыва. Сначала Ареоля спас свою команду после удара Рамоса с близкого расстояния, а затем выход один на один с вратарем не реализовал Бензема.

Второй тайм начался гораздо активнее, но открыть счет сумел Реал. На 51-й минуте Алвес обрезался в центре поля, Асенсио протащил мяч к штрафной и покатил на Васкеса, который быстро навесил на дальнюю штангу, откуда Роналду в высоком прыжке головой расстрелял ворота.

Спустя 15 минут задача ПСЖ по спасению матча оказалась еще более сложной - вторую желтую карточку получил Марко Вератти. Тем не менее, и в меньшинстве парижане смогли сравнять счет: на 70-й минуте Тьяго Силва сбросил мяч в центр вратарской после розыгрыша углового, а тот после серии рикошетов залетел в ворота Наваса от колена Кавани.

Реал этот пропущенный мяч нисколько не смутил, мадридцы продолжали ловить обескровленного соперника на контратаках и довольно быстро смогли вернуть себе преимущество в счете - Каземиро пробил с линии штрафной, и мяч после рикошета от Маркиньоса залетел в ворота.

В оставшееся время Реал был ближе к тому, чтобы забить третий мяч, нежели парижане к восстановлению паритета на табло.

2:1 в Париже и 5:2 по сумме двух матчей в пользу Реала, который уверенно шагнул в четвертьфинал.

ПСЖ - Реал 1:2 (первый матч - 1:3)

Гол: Кавани, 71 - Роналду, 51, Каземиро, 80

ПСЖ: Ареоля - Алвес, Силва, Маркиньос, Берчиче - Верратти, Мотта (Пасторе, 59), Рабьо - Мбаппе (Диарра, 85), Кавани, Ди Мария (Дракслер, 75)

Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Л. Васкес, Ковачич (Кроос, 72), Каземиро, Асенсио (Иско, 82) - Бензема (Бэйл, 76), Роналду

Предупреждения: Верратти, Кавани - Ковачич, Рамос

Удаление: Верратти, 66 (повторное предупреждение)

В другом противостоянии игрового дня судьба путевки в четвертьфинал была известна еще после первого матча. Ливерпуль обыграл Порту на выезде со счетом 5:0, а дома свел матч к спокойной нулевой ничьей.

Ливерпуль - Порту 0:0 (первый матч - 5:0)

Ливерпуль: Кариус - Гомес, Матип, Ловрен, Морено - Джан (Клаван, 80), Хендерсон, Милнер - Лаллана, Фирмино (Ингз, 62), Мане (Салах, 74)

Порту: Касильяс - Перейра, Рейес, Фелипе, Далот - Корона, Кошта, Андре Андре (Оливейра, 62), Торрес - Уорис (Рикарду, 68), Абубакар (Пасиенсия, 80)

Предупреждения: Хендерсон - Андре Андре, Далот

НВ