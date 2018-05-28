Определились новые участники украинской Премьер-лиги

Полтав и Десна никогда не играли в Премьер-лиге

В воскресенье, 27 мая, по результатам переходных матчей право играть в украинской Премьер-лиге сезона 2018-2019 завоевали футбольные клубы Полтава и черниговская Десна.

Как передает Tribuna.com, Полтава после выездного поражения от Черноморца со счетом 0:1 в первом матче, разгромила одесситов во втором поединке - 3:0. Все голы были забиты в дополнительное время.

Полтава - Черноморец 3:0 (первый матч - 0:1)

Голы: Фаворов, 38, Коберидзе, 52, Волков, 64, Арвеладзе, 88.

В Чернигове Десна обыграла Зирку из Кропивницкого со счетом 4:0. Первый матч завершился вничью - 1:1. Напомним, что черниговский клуб и в прошлом сезоне должен был играть в высшей лиге, но не прошел аттестацию ФФУ.

Десна - Зирка 4:0 (первый матч - 1:1)

Голы: Дегтярев, 67, 105, Насибулин, 113.

Отметим, что Полтава, основанная в 2009 году, и Десна никогда не играли в Премьер-лиге.

По информации Tribuna.com, в УПЛ также вышел ФК Арсенал Киев, заняв первое место в первой лиге.

Состав УПЛ на следующий сезон: Шахтер, Динамо, Ворскла, Заря, Мариуполь, Верес, Александрия, Карпаты, Олимпик, Арсенал Киев, Полтава, Десна.