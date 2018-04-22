Определились финалисты старейшего футбольного турнира в мире

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Челси пробился в финал Кубка Англии
Фото: Chelsea FC via Twitter

Челси пробился в финал Кубка Англии

Манчестер Юнайтед и Челси стали финалистами старейшего футбольного турнира в мире - Кубка Англии по футболу.

Манчестер Юнайтед еще в субботу со счетом 2:1 обыграл Тоттенхэм. Победный гол в этом матче во втором тайме забил Андер Эррера. В воскресенье Челси затратил меньше усилий для победы над Саутгемптоном - 2:0. Голы на свой счет записали Оливье Жиру и Альваро Мората.

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм 2:1
Голы: Санчес, 24, Эррера, 62 — Алли, 11.

Челси — Саутгемптон 2:0
Голы: Жиру, 46, Мората, 82

Финал Кубка Англии состоится 19 мая на Уэмбли.

Напомним, накануне в матче чемпионата Англии Ливерпуль умудрился растерять преимущество в два мяча над аутсайдером - Вест Бромвичем.

НВ

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове