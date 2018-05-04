Определились финалисты Лиги Европы

Мадридский Атлетико и французский Марсель стали финалистами Лиги Европы сезона-2017/18.

В паре Атлетико - Арсенал во втором матче "Канонирам" нужно обязательно было забивать после домашней ничьей 1:1. Со своей задачей лондонцы не справились, так и не сумев за 90 минут распечатать ворота Яна Облака. Более того, сам Атлетико победил в домашнем матче благодаря голу Диего Косты в конце первого тайма после реализованного выхода один на один с Давидом Оспиной.

В другом полуфинале Зальцбург сумел отыграть гандикап в два мяча у Марселя в домашнем матче, и игра перетекла в дополнительное время. Во второй 15-минутке экстра-тайма, несмотря на игровое преимущество Зальцбурга, забил Марсель. Вышедший на замену Роланду бильярдным ударом послал мяч в угол ворот после розыгрыша углового. Споры вызвал сам эпизод с назначением стандартоного положения - арбитр матча россиянин Сергей Карасев не увидел, что в том моменте мяч ушел за пределы поля от игрока Марселя.

Атлетико - Арсенал 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Коста, 45+2

Зальцбург - Марсель 2:1 ДВ (первый матч - 0:2)

Голы: Айдара, 53, Сарр, 65 (в свои ворота) - Роланду, 116

Финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе на стадионе Парк Олимпик Лионне.

Накануне определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18. В решающем матче турнира в Киеве на НСК Олимпийский сойдутся Реал и Ливерпуль.

НВ