Определились финалисты Лиги Европы - видео Сегодня, 01:06 332 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Hannah Mckay Челси по пенальти прошел Айнтрахт REUTERS/Hannah Mckay

По итогам ответных матчей полуфинала Лиги Европы участниками решающего поединка стали английские Арсенал и Челси, которые разыграют трофей 29 мая в азербайджанском Баку.



После победы в первой игре на своем поле со счетом 3:1 Арсеналу важно было не проиграть 0:2 или с разницей в три мяча испанской Валенсии.

В итоге лондонцы сумели снова выиграть с перевесом в два гола - теперь уже с результатом 4:2, хотя именно хозяева забили первыми усилиями Кевина Гамейро на 11-й минуте.

Героем Арсенала стал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, который стал автором трех мячей. Гамейро в итоге оформил дубль, а еще одно взятие ворот в активе Александера Ляказетта.

Видео голов и обзор матча Валенсия - Арсенал

Куда более упорным вышел другой ответный матч полуфинала, в котором Челси принимал на своем поле немецкий Айнтрахт и выиграл лишь в серии пенальти.

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1, как и первый поединок. У лондонцев отличился Рубен Лофтус-Чик, у франкфуртцев - Лука Йович.

Соперникам пришлось бить 11-метровые удары, и если у Челси не забил один только Сесар Аспиликуэта, то у Айнтрахта двое - Мартин Хинтереггер и Гонсалу Пасиенсия - 4:2.

Видео голов и обзор матча Челси - Айнтрахт

Валенсия — Арсенал 2:4 (первый матч — 1:3)

Голы: Гамейро, 11, 58 — Обамеянг, 17, 69, 88, Ляказетт, 50

Челси — Айнтрахт 1:1, 4:3 — в серии пенальти (первый матч - 1:1)

Голы: Лофтус-Чик, 28 — Йович, 48

Накануне стало известно, что в финале Лиги чемпионов также сыграют английские клубы - Ливерпуль и Тоттенхэм. Первый драматично прошел Барселону, второй - Аякс.



НВ