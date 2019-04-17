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Определились финалисты Кубка Украины по футболу - видео

Сегодня, 21:43
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Определились финалисты Кубка Украины по футболу - видео - фото

ФК Шахтер

Шахтер вышел в финал Кубка Украины

Шахтер, победив в полуфинале Днепр-1, вышел в финал Кубка Украины по футболу, где сыграет против Ингульца.

Донецкий клуб противостоял представителю Первой лиги в гостевом поединке и до самого конца игры не мог подобрать ключи к его воротам.

Пробить неуступчивого соперника удалось на 87-й минуте. После прохода Манора Соломона правым флангом и его же подачи Дентиньо опередил оппонентов и забил ударом головой.

Днепр-1 попытался отыграться, но пропустил результативную контратаку. На этот раз отличился автор голевой передачи благодаря эффектному удару из-за штрафной - 2:0.

Видео голов и обзор матча Днепр-1 - Шахтер

Днепр-1 — Шахтер 0:2

Голы: Дентиньо, 87, Антонио, 90+4

Днепр-1: Юрчук (Клищук, 68) — Романюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Батагов, Снижко, Когут, Шаповал — Кулиш, Кузык

Шахтер: Пятов — Болбат, Матвиенко, Кривцов, Исмаили — Антонио, Степаненко (Хочолава, 90+2) — Соломон, Тете (Нем, 70), Тайсон — Кайоде (Дентиньо, 79)

Предупрежден: Когут

Ранее финалистом Кубка Украины впервые в истории стал представитель Первой лиги Ингулец, который в полуфинале сенсационно обыграл на своем поле участника Премьер-лиги Зарю.

НВ

Теги:   ФК Шахтер Кубок Украины Футбол

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