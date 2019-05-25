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Определились два клуба-претенденты на попадание в украинскую Премьер-лигу

Вчера, 22:27
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Определились два клуба-претенденты на попадание в украинскую Премьер-лигу - фото

ФК Колос Коваливка

Колос сыграет в стыках против 11-й команды УПЛ

Состоялся заключительный тур Первой лиги Украины по футболу, по итогам которого определились два претендента на попадание в Премьер-лигу.

Перед заключительным туром на выход в стыковые матчи за место в Премьєр-лиге претендовали три клуба, в которых было по 51 очку - Колос (Коваливка), Волынь (Луцк) и Металлист-1925 (Харьков).

Худшая разница мячей была у харьковского клуба, поэтому даже победа не могла гарантировать ему выход в стыковые матчи. Однако Металлист-1925 проиграл на выезде краматорскому Авангарду 0:1 и сам снял вопрос о пртендентах на повышение в классе.

Колос дома в напряженном поединке обыграл Оболонь-Бровар 3:2 и финишировал в турнирной таблице на втором месте. Команда из Киевщины сыграет за выход в Премьер-лигу против команды, которая займет 11-е место в элитном дивизионе.

Вторым претендентом на повышение в классе стала Волынь. Луцкий клуб не смог победить аутсайдера Горняк-Спорт (0:0), однако благодаря поражению Металлиста-1925, опередил харьковчан на два очка. В стыковых матчах Волынь сыграет против 10-й команды Премьер-лиги.

Ранее первым новым участником Премьер-лиги стал Днепр-1, досрочно забронировавший первое место чемпионата.

Турнирная таблица

Ранее СМИ сообщали, что Волынь собиралась предложить Горняку-Спорт 300 тысяч гривен за сдачу матча.

НВ

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