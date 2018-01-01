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Определились девять потенциальных соперников Шахтера в Лиге Европы

Сегодня, 16:08
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Шахтер ни победил Лион и вылетел из Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер после вылета из Лиги чемпионов продолжит борьбу в Лиге Европы, где уже определились девять возможных соперников дончане в 1/16 финала турнира.

В группе Лиги чемпионов Шахтер набрал шесть очков и во время жеребьевки Лиги Европы будет несеяным.

Таким образом, среди возможных супернкив донецкого клуба есть четыре клуба, которые вылетели из Лиги чемпионов, но благодаря большему количеству очков стали сеяными - это Наполи (Италия), Интер (Италия), Валенсия (Испания) и Бенфика (Португалия).

Также Шахтер в плей-офф может встретиться с пятью клубами, которые уже забронировали первое место в групповом раунде Лиги Европы - это Арсенал (Англия), Челси (Англия), Айнтрахт Франкфурт (Германия), Ред Булл Зальцбург (Австрия), Динамо Загреб ( Хорватия).

Еще пять потенциальных соперников Шахтера определятся после сегодняшних матчей шестого тура Лиги Европы.

Отметим, что в 1/16 финала турнира Шахтер не сможет встретиться с киевским Динамо, которое обеспечило себе первое место в группе, и питерским Зенитом, так как УЕФА разводит украинские и российские клубы.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы состоится в понедельник, 17 декабря. Первые матчи 1/16 финала турнира пройдут 14 и 21 февраля 2019 года.

Накануне Шахтер не смог победить французский Лион (1:1) и прекратил выступления в Лиге чемпионов, вылетев в Лигу Европы.

Теги:   Бенфика ФК Валенсия ФК Интер ФК Наполи ФК Шахтер Жеребьевка Арсенал (Лондон) Лига Европы ФК Челси Футбол

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