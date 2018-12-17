Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов Сегодня, 13:26 735 Цей матеріал також доступний українською 16 команд продолжают борьбу за трофей Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка - процедура определения соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки определились следующие пары:

Шальке (Германия) - Манчестер Сити (Англия)

Атлетико (Испания) - Ювентус (Италия)

Манчестер Юнайтед (Англия) - ПСЖ (Франция)

Тоттенхэм (Англия) - Боруссия Дортмунд (Германия)

Лион (Франция) - Барселона (Испания)

Рома (Италия) - Порту (Португалия)

Аякс (Нидерланды) - Реал (Испания)

Ливерпуль (Англия) - Бавария (Германия)

Первые поединки 1/8 финала пройдут 12/13 и 19/20 февраля 2019 года, ответные - 5/6 и 12/13 марта.

События жеребьевки:

И последняя пара - это Ливерпуль - Бавария

Аякс будет противостоять Реалу

Аякс будет играть с...

Рома сыграет против Порту

А теперь пришла очередь Ромы...

Соперником Лион стала Барселона

Лион ожидает своей участи...

Тоттенхэм ожидает дуэль против Боруссия Дортмунд

Следующим из корзины достали Тоттенхэм...

МЮ будет противостоять ПСЖ

Манчестер Юнайтед узнает своих оппонентов...

Соперником Атлетико будет Ювентус

Далее идет очередь Атлетико...

Шальке сыграет против Манчестер Сити

Первой командой, которую достали из корзины, стала Шальке

После ознакомления с техническими деталями жеребьевки процедура начинается...

Действующая фуболистка Лора Жорж и бывший футболист Луис Гарсия, известный по выступлениям в Ливерпуле и Атлетико, помогут функционеру в жеребьевке.

А теперь в президиуме директор УЕФА Джорджио Маркетти, который и организовывает процесс жеребьевки.

Церемония жеребьевки началась. По традиции ее начинает ведущий Педру Пинту, который с помощью видео на экране представляет участников турнира.

ℹ️: Жеребьевка #ЛигаЧемпионов



2⃣ Команды поделены на две корзины: сеяные и несеяные (сеяные сыграют против несеяных) ℹ️

❌ В одной паре не могут оказаться команды, игравшие в одной группе или из одной национальной ассоциации ℹ️ pic.twitter.com/m9IDtFUGpH 17 грудня 2018 р.

⭐️ ПОБЕДИТЕЛИ ГРУПП ⭐️



???????? Барселона

???????? Бавария

???????? Боруссия

???????? Ювентус

???????????????????????????? Манчестер Сити

???????? ПСЖ

???????? Порту

???????? Реал



⭐️ ОБЛАДАТЕЛИ 2-Х МЕСТ ⭐️



???????? Аякс

???????? Атлетико

???????????????????????????? Ливерпуль

???????? Лион

???????????????????????????? МЮ

???????? Рома

???????? Шальке

???????????????????????????? Тоттенхэм#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Bm4m0xA7DV — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 17 грудня 2018 р.

Участниками первой стадии плей-офф турнира стали:

Сеяные: Барселона, Реал (оба - Испания), Бавария, Боруссия Дортмунд (оба - Германия), Ювентус (Италия), Манчестер Сити (Англия), ПСЖ (Франция), Порту (Португалия)

Несеяные: Аякс (Нидерланды), Атлетико (Испания), Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм (все - Англия), Лион (Франция), Рома (Италия), Шальке (Германия)

Согласно регламенту, в соперники друг другу не могут выпасть сеяные и несеяные команды, а также коллективы из одной страны. Первые матчи состоятся на поле несеяных клубов.

НВ