Она существует. Познавательный тест от НВ на знание Лиги чемпионов среди женщин и женского футбола

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Она существует. Познавательный тест от НВ на знание Лиги чемпионов среди женщин и женского футбола

В этом году, 24 мая, в Киеве пройдет грандиозное футбольное событие – Лига Чемпионов УЕФА. А знали ли вы, что столица примет сразу два финала – среди женщин и среди мужчин?

Женский футбол несправедливо находится в тени мужского. А ведь в нем есть драма, поражения, победы, истории успеха и свои известные клубы. Пройдите тест и узнайте насколько ваше представление о женском футболе отличается от действительности.

Хотите стать участником грандиозного финала? Покупайте билеты уже сейчас на ESport.

 

 

 

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