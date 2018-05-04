Она существует. Познавательный тест от НВ на знание Лиги чемпионов среди женщин и женского футбола

В этом году, 24 мая, в Киеве пройдет грандиозное футбольное событие – Лига Чемпионов УЕФА. А знали ли вы, что столица примет сразу два финала – среди женщин и среди мужчин?

Женский футбол несправедливо находится в тени мужского. А ведь в нем есть драма, поражения, победы, истории успеха и свои известные клубы. Пройдите тест и узнайте насколько ваше представление о женском футболе отличается от действительности.

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