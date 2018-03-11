Он сходил по-большому. Зидан объяснил уход футболиста Реала с поля во время матча

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Серхио Рамос (справа) оставил свою команду вдесятером на пять минут матча против Эйбара

Серхио Рамос (справа) оставил свою команду вдесятером на пять минут матча против Эйбара

Главный тренер Реала Зинедин Зидан ответил на вопрос, почему капитан команды Серхио Рамос на пять минут покинул поле во время матча чемпионата Испании против Эйбара.

Как сообщает AS, наставник после матча сказал, что защитнику срочно нужно было в туалет. "Он сходил по-большому", - сказал Зидан.

На 73-й минуте матча Эйбар - Реал Серхио Рамос что-то сказал судье и отправился в подтрибунное помещение, но через пять минут вернулся. Реал в это время играл вдесятером. Защитник не мог быть заменен, поскольку Реал уже использовал свои три замены.

Версию Зидана Рамос позже подтвердил на своей странице в Twitter. "Природа зовет. Сходил туда-обратно. Перезарядка. Забили гол. Возвращаемся домой. Так держать", - написал футболист.

Напомним, что уже после возвращения Рамоса, на 84-й минуте матча, Криштиану Роналду забил победный мяч в ворота Эйбара, а Реал победил со счетом 2:1.

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