Он психопат. Экс-девушка Роналду заявила об угрозах со стороны португальца Сегодня, 20:17 568 Цей матеріал також доступний українською Роналду обвиняют в изнасиловании Кэтрин Майорги

Экс-девушка нападающего Ювентуса Криштиану Роналду Жасмин Леннард выразила поддержку Кэтрин Майорге, которая обвиняет португальского игрока в изнасиловании, и заявила об угрозах со стороны футболиста.

Линнард в своем аккаунте в Twitter сообщила, что они общались с Роналду ежедневно в течение полутора лет и у нее есть записи, которые могут помочь следствию по делу об изнасиловании Кэтрин Майорги.

Записи якобы подтверждают, что Роналду имеет психические проблемы. По словам Линнард, футболист запугивал мать своих детей и неоднократно ей изменял.

Также Линнард заявила, что имеет доказательства угроз Роналду относительно нее.

"Криштиану сказал мне, если я встречусь с кем-то еще или если я уйду из дома, он меня похитит, а мое тело порежут, положат в сумку и бросят в реку. Да, у меня есть доказательства всего, что я говорю. Он психопат", - написала Линнард.

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Ранее жительница США Кетрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере, и подала на футболиста в суд. Согласно версии Der Spiegel, американка хотела сразу подать на португальца в суд, но звездный игрок заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание. Впервые об инциденте стало известно в апреле 2018 года, но тогда не разглашалось имя "жертвы".

Позже полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу об обвинении в изнасиловании форвардом Ювентуса Криштиану Роналду американки Кэтрин Майорги.

Впоследствии нападающий Ювентуса опроверг обвинения женщины, заявив, что та хочет прославиться за счет его имени. Адвокат Роналду заявил о намерении подать в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое опубликовало интервью Майорги.