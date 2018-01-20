Он был невероятен. Главный тренер Манчестер Сити прокомментировал дебютную игру украинского полузащитника

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Гвардиола видит для Зинченко шанс остаться в Ман Сити в следующем сезоне

Гвардиола видит для Зинченко шанс остаться в Ман Сити в следующем сезоне

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола остался доволен игрой украинца Александра Зинченко в матче с Ньюкаслом, сообщает в своем аккаунте в Twitter журналист Сэм Ли.

"В первом тайме он был выдающимся, мы не забываем, что его привычное амплуа - атакующий полузащитник, но настаиваем на оборонительной игре. У него есть шанс остаться здесь в следующем сезоне, это зависит от него", – сказал Гвардиола. 

Сам Зинченко сказал, что счастлив сыграть свой первый матч в стартовом составе Манчестер Сити, отметив важность победы после поражения от Ливерпуля в прошлом туре. 

"Очень рад за Серхио, он живая легенда. Когда счет был 2:1, было немного опасно, но мы забили еще один гол", – прокомментировал украинец хет-трик партнера по команде Серхио Агуэро.

Александр Зинченко впервые вышел в стартовом составе горожан в АПЛ, поучаствовав в победе над Ньюкаслом (3:1).

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