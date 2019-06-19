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Олимпик оставили в украинской Премьер-лиге вопреки дисквалификации молодежных команд за договорные матчи

Вчера, 23:13
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Олимпик оставили в украинской Премьер-лиге вопреки дисквалификации молодежных команд за договорные матчи - фото

ФК Олимпик

Олимпик сыграет в следующем сезоне УПЛ

Донецкий Олимпик получил аттестат на участия в украинской Премьер-лиге в следующем сезоне после изменений в регламенте аттестации футбольных клубов.

Теперь отстранения молодежных и юношеских команд от соревнований нельзя считать причиной для невыдачи аттестата главной команде футбольного клуба, сообщает Украинская ассоциация футбола.

Участие Олимпика в следующем сезоне УПЛ подтвердил президент донецкого клуба Владислав Гельзин.

«Вот наконец и закончилась длинная эпопея с выдачей аттестата нашей команде. Назло недоброжелателям и на радость всем, для кого Олимпик — не просто пустое слово, мы остаемся в УПЛ. Это право футболисты заслужили своей игрой в тяжелой борьбе на футбольном поле», — сказал Гельзин.

Гельзин, в частности, поблагодарил 11 клубов УПЛ, которые поддержали Олимпик на общем собрании.

Сообщалось, что УАФ отказала в аттестате на сезон 2019/2020 годов Олимпик, который занял девятое место в УПЛ, из-за дисквалификации его молодежной и юниорской команд за договорные матчи, а по регламенту они нужны для участия в лиге.

Позже сообщалось, что клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ), нарушая регламент проголосовали за выдачу аттестата Олимпик, благодаря чему тот остается в УПЛ

Теги:   Договорные матчи Футбол ФФУ Премьер-лига Украины ФК Олимпик

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