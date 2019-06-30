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Экс-игрок Реала и Милана возглавит команду украинской Премьер-лиги — СМИ

Сегодня, 22:04
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Marca

Жулио Сезара уже представили команде Олимпика

Бывший футболист Реала и Милана Жулио Сезар станет тем иностранным наставником донецкого Олимпика, которого анонсировал клуб, сообщает Footboom.

По информации портала, 40-летний специалист еще не заключил контракт с клубом украинской Премьер-лиги (УПЛ), но его уже представили команде.

Как отмечает ресурс, бразильский тренер уже провел два занятия, начиная с пятницы, 28-го июня. Предыдущим местом его работы был любительский клуб Кристо Атлетико (Испания).

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Во время игровой карьеры Жулио Сезар выступал за испанский Реал, итальянский Милан, португальскую Бенфику и греческий Олимпиакос.

Недавно президент донецкого клуба Владислав Гельзин заявил, что новым наставником команды будет иностранный специалист, а его помощником станет и.о. главного тренера Игорь Климовский.

Ранее Олимпик получил аттестат на участие в Премьер-лиге в следующем сезоне после изменений в регламенте аттестации, который ранее запрещал участвовать в УПЛ, если молодежные команды клуба дисквалифицированы.

Теги:   ФК Олимпик Олимпик Донецк ФК Милан ФК Реал Мадрид Премьер-лига Украины Футбол

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