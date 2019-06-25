Команду украинской Премьер-лиги возглавит иностранец Вчера, 21:37 591 Цей матеріал також доступний українською ФК Олимпик По словам Гельзина, у Олимпика изменится стратегия ФК Олимпик

Новым наставником участника украинской Премьер-лиги (УПЛ), Олимпика, будет иностранный специалист.

Об этом в интервью Команда № 1 заявил президент донецкого клуба Владислав Гельзин. По его словам, в новом сезоне у Олимпика изменится стратегия.

«Мы будем приглашать более качественных иностранных футболистов для решения наших задач. В этой связи пост главного тренера займет зарубежный специалист», — добавил функционер.

Президент Олимпика отметил, что переговоры о заключении контракта со специалистам находятся на завершающей стадии и в ближайшее время он будет оформлен.

Вместе с тем, и. о главного тренера Игорь Климовский будет помощником нового наставника команды, поэтому войдет в его штаб.

Ранее Олимпик получил аттестат на участия в Премьер-лиге в следующем сезоне после изменений в регламенте аттестации, который ранее запрещал участвовать в УПЛ, если молодежные команды клуба дисквалифицированы.