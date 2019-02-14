Олимпиакос - Динамо. Видео голов и обзор матча Сегодня, 22:40 265 Цей матеріал також доступний українською EPA Динамо спаслось от поражения EPA

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы Динамо сыграло на выезде вничью 2:2 против Олимпиакоса.



Хозяева отличились первыми, когда мяч забил Хассан после передачи от Константиноса Фортуниса.

Гостям удалось восстановить равновесие. Это Виталий Буяльский пробил точно в сетку, отозвавшись на пас от Томаша Кендзеры.

Еще в первом тайме Олимпиакос вышел вперед благодаря эффектному удару издалека от Жила Диаша.

Динамо не опустило руки и смогло спастись от поражения в концовке игры. После передачи от Виктора Цыганкова гол провел Беньямин Вербич.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Динамо сыграло вничью 2:2 на выезде против греческого Олимпиакоса.

Голы и обзор матча Олимпиакос - Динамо:

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