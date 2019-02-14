Грег Сателл
Выигрывают все. Почему для прогресса нам нужны женщины
Андрей Смирнов
Зеленский ушел в отрыв
Лео Бабаута
18 простых правил. Лучшее, что я узнал о воспитании детей
Владимир Огрызко
Неофициальный перевод Кремля
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

Олимпиакос - Динамо. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Сегодня, 18:56
87
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Динамо возобновляет выступления в текущем сезоне

НВ следит за первой игрой 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и Динамо, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 14 февраля, в 19.55 по киевскому времени.

Стартовые составы:

Динамо: Бойко, Миколенко, Шабанов, Бурда, Кендзера, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Соль

Запас: Бущан, Смирный, Сидорчук, Че-Че, Гармаш, Сидклей, Русин

Олимпиакос: Жозе Са, Вукович, Камара, Фортунис, Гильерме, Ахмед Хассан, Мерия, Цимикас, Жил Диаш, Даниэл Поденсе, Сиссе

Запас: Лодыгин, Бухалакис, Натхо, Герреро, Христодулопулос, Масурас, Торосидис

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Пирее на стадионе Георгиос Караискакис, начнется 14 февраля в 19.55 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Олимпиакос: вышел со второго места в группе, где уступил победу испанскому Бетису, но обошел люксембургский Дюделанж и итальянский Милан. Подходит к игре с серией из одного поражения в 14-ти матчах во всех турнирах при 10-ти победах. Под вопросом участие основных защитника Омара Элабделлауи и полузащитника Костаса Фортуниса (травмы). 

Динамо: вышло с первого места в группе, где обошло чешский Яблонец, казахстанскую Астану и французский Ренн. Подходит к игре с серией из одной победы в четырех предыдущих поединках, которые были товарищескими. Не сможет рассчитывать на оборонцев Тамаша Кадара, Йосипа Пиварича, полузащитников Миккеля Дуэлунда, Витора Буэно и нападающего Артема Беседина (травмы).

Статистика знает два официальных матча между командами. В одном победа осталась за Динамо, еще в одном была зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Олимпиакос является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,83, тогда как выигрыш Динамо оценивается в 4,50, а ничья - в 3,40.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Для матча все готово в греческом Пирее:

Стали известны стартовые составы:

Динамо: Бойко, Миколенко, Шабанов, Бурда, Кендзера, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Соль

Запас: Бущан, Смирный, Сидорчук, Че-Че, Гармаш, Сидклей, Русин

Олимпиакос: Жозе Са, Вукович, Камара, Фортунис, Гильерме, Ахмед Хассан, Мерия, Цимикас, Жил Диаш, Даниэл Поденсе, Сиссе

Запас: Лодыгин, Бухалакис, Натхо, Герреро, Христодулопулос, Масурас, Торосидис

Теги:   ФК Динамо (Киев) Лига Европы Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

События

Сегодня, 02:10

article_img
В центре Киева произошла массовая драка между украинскими и немецкими футбольными фанатами
3206
Футбол

Вчера, 22:31

article_img
Умер легендарный футболист Динамо
2528
Футбол

Вчера, 00:00

article_img
Манчестер Юнайтед - ПСЖ - 0:2. События по минутам матча Лиги чемпионов
2191

Главное

События

Вчера, 20:07

article_img
Украинского политзаключенного Балуха этапировали в СИЗО Симферополя
События

Вчера, 20:19

article_img
Тип А. В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемологическая порог
Политика

Сегодня, 13:29

article_img
Суд разрешил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения

Выбор редакции

Люди

Сегодня, 08:31

article_img
Лай собак вдалеке. Интервью с командой фильма о войне на востоке Украины, который претендует на Оскар
События

Вчера, 20:19

article_img
Тип А. В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемологическая порог
Экономика

Сегодня, 13:19

article_img
Экологические нормы. Каким образом в Украине упростили нормы растаможивания авто на еврономерах