Олимпиакос - Динамо. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
НВ следит за первой игрой 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и Динамо, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 14 февраля, в 19.55 по киевскому времени.
Стартовые составы:
Динамо: Бойко, Миколенко, Шабанов, Бурда, Кендзера, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Соль
Запас: Бущан, Смирный, Сидорчук, Че-Че, Гармаш, Сидклей, Русин
Олимпиакос: Жозе Са, Вукович, Камара, Фортунис, Гильерме, Ахмед Хассан, Мерия, Цимикас, Жил Диаш, Даниэл Поденсе, Сиссе
Запас: Лодыгин, Бухалакис, Натхо, Герреро, Христодулопулос, Масурас, Торосидис
Онлайн-трансляция матча, который состоится в Пирее на стадионе Георгиос Караискакис, начнется 14 февраля в 19.55 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.
Олимпиакос: вышел со второго места в группе, где уступил победу испанскому Бетису, но обошел люксембургский Дюделанж и итальянский Милан. Подходит к игре с серией из одного поражения в 14-ти матчах во всех турнирах при 10-ти победах. Под вопросом участие основных защитника Омара Элабделлауи и полузащитника Костаса Фортуниса (травмы).
Динамо: вышло с первого места в группе, где обошло чешский Яблонец, казахстанскую Астану и французский Ренн. Подходит к игре с серией из одной победы в четырех предыдущих поединках, которые были товарищескими. Не сможет рассчитывать на оборонцев Тамаша Кадара, Йосипа Пиварича, полузащитников Миккеля Дуэлунда, Витора Буэно и нападающего Артема Беседина (травмы).
Статистика знает два официальных матча между командами. В одном победа осталась за Динамо, еще в одном была зафиксирована ничья.
Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Олимпиакос является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,83, тогда как выигрыш Динамо оценивается в 4,50, а ничья - в 3,40.
Текстовая онлайн-трансляция НВ
Для матча все готово в греческом Пирее:
Стали известны стартовые составы:
Динамо: Бойко, Миколенко, Шабанов, Бурда, Кендзера, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Соль
Запас: Бущан, Смирный, Сидорчук, Че-Че, Гармаш, Сидклей, Русин
Олимпиакос: Жозе Са, Вукович, Камара, Фортунис, Гильерме, Ахмед Хассан, Мерия, Цимикас, Жил Диаш, Даниэл Поденсе, Сиссе
Запас: Лодыгин, Бухалакис, Натхо, Герреро, Христодулопулос, Масурас, Торосидис