Олимпиакос - Динамо. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы Сегодня, 18:56 87 Цей матеріал також доступний українською EPA Динамо возобновляет выступления в текущем сезоне EPA

НВ следит за первой игрой 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и Динамо, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 14 февраля, в 19.55 по киевскому времени.



Стартовые составы:



Динамо: Бойко, Миколенко, Шабанов, Бурда, Кендзера, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Соль

Запас: Бущан, Смирный, Сидорчук, Че-Че, Гармаш, Сидклей, Русин

Олимпиакос: Жозе Са, Вукович, Камара, Фортунис, Гильерме, Ахмед Хассан, Мерия, Цимикас, Жил Диаш, Даниэл Поденсе, Сиссе

Запас: Лодыгин, Бухалакис, Натхо, Герреро, Христодулопулос, Масурас, Торосидис

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Пирее на стадионе Георгиос Караискакис, начнется 14 февраля в 19.55 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Олимпиакос: вышел со второго места в группе, где уступил победу испанскому Бетису, но обошел люксембургский Дюделанж и итальянский Милан. Подходит к игре с серией из одного поражения в 14-ти матчах во всех турнирах при 10-ти победах. Под вопросом участие основных защитника Омара Элабделлауи и полузащитника Костаса Фортуниса (травмы).

Динамо: вышло с первого места в группе, где обошло чешский Яблонец, казахстанскую Астану и французский Ренн. Подходит к игре с серией из одной победы в четырех предыдущих поединках, которые были товарищескими. Не сможет рассчитывать на оборонцев Тамаша Кадара, Йосипа Пиварича, полузащитников Миккеля Дуэлунда, Витора Буэно и нападающего Артема Беседина (травмы).

Статистика знает два официальных матча между командами. В одном победа осталась за Динамо, еще в одном была зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Олимпиакос является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,83, тогда как выигрыш Динамо оценивается в 4,50, а ничья - в 3,40.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Для матча все готово в греческом Пирее:



Стали известны стартовые составы:



Динамо: Бойко, Миколенко, Шабанов, Бурда, Кендзера, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Соль

Запас: Бущан, Смирный, Сидорчук, Че-Че, Гармаш, Сидклей, Русин

Олимпиакос: Жозе Са, Вукович, Камара, Фортунис, Гильерме, Ахмед Хассан, Мерия, Цимикас, Жил Диаш, Даниэл Поденсе, Сиссе

Запас: Лодыгин, Бухалакис, Натхо, Герреро, Христодулопулос, Масурас, Торосидис