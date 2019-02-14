Олимпиакос - Динамо - 2:2. События по минутам матча Лиги Европы Сегодня, 21:51 1652 Цей матеріал також доступний українською EPA Динамо возобновляет выступления в текущем сезоне EPA

НВ следит за первой игрой 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и Динамо, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 14 февраля, в 19.55 по киевскому времени.



Стартовые составы:



Динамо: Бойко, Миколенко, Шабанов, Бурда, Кендзера, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Соль

Запас: Бущан, Смирный, Сидорчук, Че-Че, Гармаш, Сидклей, Русин

Олимпиакос: Жозе Са, Вукович, Камара, Фортунис, Гильерме, Ахмед Хассан, Мерия, Цимикас, Жил Диаш, Даниэл Поденсе, Сиссе

Запас: Лодыгин, Бухалакис, Натхо, Герреро, Христодулопулос, Масурас, Торосидис

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Пирее на стадионе Георгиос Караискакис, начнется 14 февраля в 19.55 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Олимпиакос: вышел со второго места в группе, где уступил победу испанскому Бетису, но обошел люксембургский Дюделанж и итальянский Милан. Подходит к игре с серией из одного поражения в 14-ти матчах во всех турнирах при 10-ти победах. Под вопросом участие основных защитника Омара Элабделлауи и полузащитника Костаса Фортуниса (травмы).

Динамо: вышло с первого места в группе, где обошло чешский Яблонец, казахстанскую Астану и французский Ренн. Подходит к игре с серией из одной победы в четырех предыдущих поединках, которые были товарищескими. Не сможет рассчитывать на оборонцев Тамаша Кадара, Йосипа Пиварича, полузащитников Миккеля Дуэлунда, Витора Буэно и нападающего Артема Беседина (травмы).

Статистика знает два официальных матча между командами. В одном победа осталась за Динамо, еще в одном была зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Олимпиакос является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,83, тогда как выигрыш Динамо оценивается в 4,50, а ничья - в 3,40.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

90+3 минута. Все, финальный свисток! Динамо добывает очень важную выездную результативную ничью

90+2 минута. Кендзера получил желтую за толчок в спину

90 минута. ГОООЛ!!! 2:2! Динамо пошло в атаку на последних минутах и добилось своего! Цыганков нашел в штрафной Вербича, а словенец ударом от газона попал точно в угол ворот Олимпиакоса

86 минута. Последняя замена у Олимпиакоса. Вместо автора гола Диаша вышел Масурас

85 минута. Хассан сфолил на Буяльскому в центре поля

83 минута. Гармаш с острого угла переправлял мяч в ворота, но Жозе Са со второй попытки забрал круглого

82 минута. Еще одна замена у Динамо. Вместо Соля вышел Русин

82 минута. Две замены. В Олимпиакоса вместо Поденсе появился Христодулопулос, а у Динамо вместо Шапаренко - Гармаш

80 минута. Поденсе технично обыграл Кендзеру на фланге, пустив тому мяч между ног, но удар в ближний угол португальцу не удался

79 миуната. Кендзера подключился к атаке, но не успел на навес Буяльского

77 минута. Греки запрессинговали динамовских защитников и Кендзера ошибся при передаче

74 минута. Вербич получил предупреждение

73 минута. Поденсе упустил прекрасную возможность забить третий мяч в ворота Динамо. Португалец сместился на правый фланга и пробил практически в пустые ворота, но не попал в створ

70 минута. Момент у Динамо! Цыганков пробил в ближний угол, но Жозе Са успел среагировать!

68 минута. Первая замена у Олимпиакоса. Вместо Фортунса вышел Натхо

64 минута. Вербич пробил выше со штрафного

62 минута. Вербич заработал опасный штрафной вблизи ворот Олимпиакоса

60 минута. Первая опасная атака Динамо во втором тайме. Соль отпасовал под удар Шапаренко, а тот выстрелил мимо ворот

59 минута. Шабанов едва не обрезался, отдав неточный пас у своих ворот, но, к счастью, мяч отлетел от игрока Олимпиакоса за пределы поля

58 минута. Поденсе получил предупреждение за фол на Цыганкове

55 минута. Динамо выбежало в контратаку - Соль эффектно пятой отдал на Вербича, словенец снова пошел в обыгрыш и потерял мяч

52 минута. Фол на Вербиче в центре поля

51 минута. Цыганков делал скидку головой в штрафную греков, но защитники справились

49 минута. Шепелев успел подстраховать защитников и выбить мяч из-под ног нападающего

48 минута. Олимпиакос с первых минут второго тайма завладел инициативой

46 минута. Второй тайм начался!

45+2 минута. Перерыв

43 минута. Соль не успел на передачу Цыганкова

40 минута. ГООООЛ!!! Какой мяч влетает в ворота Динамо! Диаш решился на удар с лету с дальней дистанции и попал в угол ворот без шансов для Бойко

38 минута. Шабанов дважды великолепно сыграл во время одной атаки. Сначала в подкате прервал опасный пас Фортуниса, а позже удачно сыграл на опережение

35 минута. Вербич пытался накруить двух защитников на левом фланге, но в итоге потерял мяч

34 минута. Фортунис отдал неточный пас по флангу

34 минута. Камара заработал желтую карточку

33 минута. Прострел Кендзеры заблокировал защитник

31 минута. Соль выиграл верховую дуэль, но зацепиться за мяч не удалось

28 минута. ГООООЛ!!! 1:1! Динамо неожиданно отыгрывается. Кендзера в падении сумел прострелить в штрафную Олимпиакоса, где свободный Буяльский в одно касание отправил мяч мимо голкипера!

27 минута. Бойко забрал мяч после очередного удара Диаша

25 минута. Сиссе опередил Соля. Новичок Динамо, такое впечатление, еще не касался мяча в этом матче

23 минута. Олимпиакос почувствовал запах крови и пытается забить второй мяч. Пока им это не удается, но защита Динамо производит не лучшее впечатление

21 минута. Бойко вытащил мяч из угла ворот после дальнего выстрела Диаша



19 минута. Как же везет Динамо! Кендзера отдал пас назад на Бойко, но мяч перехватил Фортунис. К счастью для киевлян, грек не сумел попасть в ворота!

18 минута. Буяльский сфолил в центре поля

16 минута. Не удается Динамо создать конструктивную атаку. Греки высоко персингують и почти не подпускают киевлян к воротам

13 минута. Кипер Олимпиакомса без проблем забрал мяч после навеса Цыганкова со штрафного

12 минута. Гильерме сфолил на Вербиче

10 минута. ГООООЛ!!! Динамо пропускает быстрый мяч. Неприкрытый Фортунис получил пас в штрафной и отдал на свободного Хассана, который с близкого расстояния отправил мяч в сетку. Ужасный провал в обороне киевлян

9 минута. Цыганков отдавал обостряющий пас в штрафную на Соля, но до того мяч не дошел

7 минута. Бурда сделал длинную диагональную передачу на Вербича, но словенца опередил защитник Олимпиакоса

5 минута. Много борьбы в центре поля. Динамо не собирается отдавать инициативу хозяевам

3 минута. Олимпиакос разыгрывал атаку на левом фланге, но защитники Динамо оттеснили греков от своих ворот

Звучит стартовый свисток. Поехали!

Для матча все готово в греческом Пирее:



Стали известны стартовые составы:



Динамо: Бойко, Миколенко, Шабанов, Бурда, Кендзера, Буяльский, Шепелев, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Соль

Запас: Бущан, Смирный, Сидорчук, Че-Че, Гармаш, Сидклей, Русин

Олимпиакос: Жозе Са, Вукович, Камара, Фортунис, Гильерме, Ахмед Хассан, Мерия, Цимикас, Жил Диаш, Даниэл Поденсе, Сиссе

Запас: Лодыгин, Бухалакис, Натхо, Герреро, Христодулопулос, Масурас, Торосидис