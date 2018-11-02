02 ноября 2018, пятница

Огромные деньги не в приоритете. Нигерийский полузащитник прокомментировал интерес со стороны Динамо

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Акинджиде Идову (слева) пока не решил, хочет ли переходить в Динамо

Акинджиде Идову (слева) пока не решил, хочет ли переходить в Динамо

Нигерийский полузащитник Акинджиде Идову, который сейчас выступает за литовскую Палангу, прокомментировал слухи о своем возможном переходе в киевское Динамо.

В интервью all NIGERIA soccer хавбек сообщил, что интерес к нему действительно есть со стороны Динамо, однако он пока не принял решение относительно трансфера в киевский клуб.

"Конечно, я хочу присоединиться к этому клубу, но при условии, что у меня будет достаточно игрового времени, потому что на данный момент огромные деньги не являются моим приоритетом", - сказал Идову.

Накануне нигерийские СМИ сообщили, что Динамо близко к подписанию нигерийского полузащитника Акинджиде Идову. На каких условиях ожидается трансфер 22-летнего футболиста литовской Паланги в украинский клуб, пока неизвестно.

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