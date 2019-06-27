Официально: Коноплянка покидает Шальке Сегодня, 21:11 148 Цей матеріал також доступний українською ФК Шальке Коноплянка не будет выступать за Шальке в следующем сезоне ФК Шальке

Шальке подтвердил информацию об уходе украинского полузащитника команды Евгения Коноплянки.



Об этом заявил генеральный директор «Плутов» Йохен Шнайдер, сообщает официальный сайт клуба. Наряду с 29-летним футболистом также уйдет другой игрок центра поля Набиль Бенталеб.

«Он и Коноплянка будут искать новый вызов», — добавил функционер.

Ранее появилась информация, что полузащитник Шальке и сборной Украины может бесплатно перейти в Фенербахче.

Сообщалось, что Шальке согласился снизить для стамбульского клуба цену на Коноплянку до 4 млн евро.

СМИ отмечали, что Фенербахче не желает платить Шальке за переход Коноплянки 5 млн евро.

