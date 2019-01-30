Официально: Неймар на 2,5 месяца остался без футбола Сегодня, 16:34 290 Цей матеріал також доступний українською EPA Неймар избежал операции EPA

Звездный нападающий ПСЖ Неймар выбыл из-за травмы на 10 недель.



Как сообщает официальный сайт французского клуба, после совещания с медэкспертами было принято решение не оперировать 26-летнего футболиста.

Отмечается, что сам форвард сборной Бразилии согласился с этим и подписал соответствующий протокол. Тем самым игрок должен вернуться на поле в апреле.

Теперь лидер атак Пари Сен-Жермен пропустит оба поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед 12 февраля и 6 марта.

Накануне появилась информация, что Неймар выбыл до конца марта из-за травмы.

Сообщалось, что нападающий ПСЖ получил рецидив повреждения пятой плюсневой кости правой ноги в матче 1/16 финала Кубка Франции против Страсбурга.

