Одноклубники подшутили над Ярмоленко после его промаха в матче против Челси - видео

Партнеры украинского полузащитника Андрея Ярмоленко по Вест Хэму подшутили над футболистом с помощью фотошопа в виде квадратной головы после его промаха в матче шестого тура английской Премьер-лиги против Челси.

Игрок сборной Украины упустил хороший шанс для взятия ворот соперника, когда после навеса слева не попал в цель ударом головой с близкого расстояния.

I know Yarmolenko missed, but can we please appreciate the quality of that cross from Snodgrass?



Whatever your opinion of him, the man is improving. pic.twitter.com/dum2I1lbWI