Одноклубники подшутили над Ярмоленко после его промаха в матче против Челси - видео

Ярмоленко не попал в ворота ударом головой с близкого расстояния

Партнеры украинского полузащитника Андрея Ярмоленко по Вест Хэму подшутили над футболистом с помощью фотошопа в виде квадратной головы после его промаха в матче шестого тура английской Премьер-лиги против Челси.

Игрок сборной Украины упустил хороший шанс для взятия ворот соперника, когда после навеса слева не попал в цель ударом головой с близкого расстояния.

I know Yarmolenko missed, but can we please appreciate the quality of that cross from Snodgrass?



Whatever your opinion of him, the man is improving. pic.twitter.com/dum2I1lbWI — West Ham Fan Zone (@WHUFCFZ) 23 сентября 2018 г.

По возвращении в раздевалку полузащитника ждал сюрприз в виде наклеенных на двери и шкафчиках фотошопа в виде лица в квадратной голове с подписью "Ярма?".

Сам Ярмоленко, судя по всему, оценил шутку одноклубников, ведь сам опубликовал видео о ней в своем аккаунте в Twitter.

Накануне Вест Хэм разошелся миром на своем поле против Челси со счетом 0:0. Украинский футболист вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.