Одноклубник Ярмоленко согласовал контракт с Арсеналом - СМИ

Боруссия готова отпустить игрока за 60 миллионов евро, но хотела бы осуществить трансфер летом

Нападающий дортмундской Боруссии Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в Арсенал, сообщает сайт футбольного журналиста Ди Марцио.

28-летний габонец уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом до лета 2021 года с возможностью продления соглашения еще на сезон.

В Арсенале Обамеянг будет зарабатывать 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Боруссия готова отпустить игрока за 60 миллионов евро, но хотела бы осуществить трансфер летом. Также Арсенал может включать в сделку форварда Оливье Жиру.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед обсуждает с Арсеналом обмен своего полузащитника Генриха Мхитаряна, ранее выступавшего за Шахтер, на игрока атаки Алексиса Санчеса.