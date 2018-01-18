Одноклубник Ярмоленко согласовал контракт с Арсеналом - СМИ

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Боруссия готова отпустить игрока за 60 миллионов евро, но хотела бы осуществить трансфер летом

Боруссия готова отпустить игрока за 60 миллионов евро, но хотела бы осуществить трансфер летом

Нападающий дортмундской Боруссии Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в Арсенал, сообщает сайт футбольного журналиста Ди Марцио.

28-летний габонец уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом до лета 2021 года с возможностью продления соглашения еще на сезон.

В Арсенале Обамеянг будет зарабатывать 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Боруссия готова отпустить игрока за 60 миллионов евро, но хотела бы осуществить трансфер летом. Также Арсенал может включать в сделку форварда Оливье Жиру.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед обсуждает с Арсеналом обмен своего полузащитника Генриха Мхитаряна, ранее выступавшего за Шахтер, на игрока атаки Алексиса Санчеса.

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