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Одно дело немцы, другое - россияне. Коноплянка объяснил обмен футболками с российским футболистом

Сегодня, 14:52
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Коноплянка вышел с Шальке в 1/8 финала Лиги чемпионов

Полузащитник сборной Украины и гельзенкирхенского Шальке Евгений Коноплянка объяснил обмен футболками с российским футболистом Федором Смоловым после матча Лиги чемпионов с московским Локомотивом.

По словам украинского игрока, он познакомился со Смоловым еще во время выступлений за Днепр, когда находился с клубом на сборах, где также располагался Краснодар - бывший клуб российского нападающего, сообщает Чемпионат.

"Мы знакомы с Смоловым, поговорили о жизни после свистка. С Тарасом Михаликом тоже общаемся. Вообще, не хватает общения, менталитет у людей все-таки отличается. Одно дело немцы, другое - россияне или украинцы", - сказал Коноплянка.

Матч Шальке - Локомотив завершился победой немецкого клуба 1:0. Евгений Коноплянка провел на поле весь матч. Гельзенкирхенский клуб занял второе место в группе D и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также стало известно, что зимой Шальке намерен выставить Евгения Коноплянку на трансфер.

Теги:   Шальке-04 Евгений Коноплянка Лига Чемпионов

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