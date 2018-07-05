Один из ведущих клубов Украины анонсировал подписание бразильского нападающего

Заря объявила о скором подписании бразильского нападающего Рафаэла Силвы.

Как сообщает официальный сайт луганского клуба, футболист прибыл в Запорожье, где базируется команда, для прохождения медосмотра.

Украинский участник Лиги Европы отметил, что медицинское обследование было пройдено успешно. В ближайшее время новичок подпишет соглашение с Зарей. Трансфер состоится на бесплатной основе из-за статуса свободного агента игрока.

22-летний исполнитель действует на позиции форварда, но также способен сыграть на краю атаки. Основная нога Рафаэла Силвы - правая.

Ранее нападающий выступал в бразильских клубах Луверденсе (32 матча, пять голов и три результативные передачи) и Асосиасао Атлетика Понте-Прета (14 матчей и два гола), а также за японский Албирекс Ниигата.

Ранее вратарь Зари Андрей Лунин перешел в Реал. Контракт футболиста рассчитан на шесть лет.