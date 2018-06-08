Один из топ-клубов Украины продал ведущего нападающего

Ведущий форвард Зари Юри Фрейтас перешел в Аль Наср из ОАЭ за сумму, которая не разглашается.

Как сообщает аккаунт Аль Насра в Twitter, бразильский футболист заключил соглашение с новым клубом. Детали контракта не раскрываются.

Новичок коллектива из ОАЭ получил девятый номер на футболке.

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов отказался называть сумму, за которую был продан игрок, информирует FootballHub. По его словам, украинская сторона довольна размером компенсации.

В прошедшем сезоне, который стал дебютным для нападающего в луганской команде, Юри провел 30 матчей, забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу.

В апреле сообщалось, что бразильский форвард попал в сферу интересов московского Спартака.