Один из самых успешных тренеров современности возглавил итальянский гранд

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Анчелотти (слева) заключил трехлетний контракт с Наполи
Фото: ФК Наполи

Анчелотти (слева) заключил трехлетний контракт с Наполи

Наполи объявил о назначении наставником команды одного из самых титулованных специалистов планеты Карло Анчелотти.

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, с 58-летним специалистом заключен контракт на три года, начиная с грядущего лета.

На этом посту он заменит Маурицио Сарри, который возглавлял команду в течение трех лет. По информации Sportitalia, на который ссылается Football Italia, тренер может стать новым менеджером Челси.

Сообщалось, что Анчелотти отказался возглавить сборную Италии по футболу после ее непопадания на чемпионат мира 2018 года.

Осенью 2017 года Бавария уволила итальянского тренера с поста наставника команды после проигранного матча во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов против ПСЖ.

Анчелотти - единственный из действующих специалистов и второй в истории, кто трижды выигрывал Лигу чемпионов в качестве наставника. Также в его активе по одному чемпионскому титулу в Италии, Англии, Франции и Германии. Ранее он работал с Пармой, Ювентусом, Миланом, Челси, ПСЖ, Реалом и Баварией.

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