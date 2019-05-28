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Обвинения в неонацизме. Зозуля рассказал, куда пойдут деньги в случае победы в суде над испанским политиком

Вчера, 19:03
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Обвинения в неонацизме. Зозуля рассказал, куда пойдут деньги в случае победы в суде над испанским политиком - фото

ФК Альбасете via Facebook

Зозуля судится с испанским политиком

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля заявил о том, что в случае получения компенсации в суде против испанского политика Пабло Иглесиаса, который назвал его неонацистом, пожертвует ее на благотворительность.

По словам 29-летнего футболиста, если вердикт суда будет положительным, то все деньги пойдут на благотворительность, сообщает 5maseldescuento.es.

«Компенсация будеь полностью предназначена для ассоциаций Альбасете, которые работают для включения и интеграции наиболее обездоленных, уделяющих особое внимание детям», — отметил Зозуля.

Ранее стало известно, что нападающий подаст в суд на лидера испанской левой партии Podemos Пабло Иглесиаса за то, что тот назвал украинца неонацистом.

Позже наставник Альбасете поддержал Зозулю, заявив, что у него всегда за спиной клуб, Ассоциация испанских футболистов (AFE) и партнеры по команде.

Мэр Альбасете Мануэль Серрано также выразил поддержку украинскому футболисту.

Теги:   Благотворительность Роман Зозуля Футбол

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