Обнародован рейтинг самых дорогих футболистов мира

Нападающий Пари Сен-Жермен Киллиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих игроков мира, сообщает Betnews365.com со ссылкой на CIES (Международная футбольная обсерватория).

Согласно новому рейтингу, Килиан Мбаппе добавил в стоимости за месяц на 23 миллиона евро и сейчас его условная стоимость составляет 216,5 млн евро.

На втором месте расположился нападающий лондонского Тоттенхэма Харри Кейн - 197,3 млн евро. Замыкает тройку самых дорогих игроков Неймар с ПСЖ. CIES оценила его в 197 млн евро.

Интересно, что 9 из 10-ти самых дорогих игроков по версии CIES - форварды. Исключение - только центральный полузащитник Тоттенхэма Деле Алле.

Также стоит отметить, что в рейтинг не попал нападающий Ювентуса Кришитану Роналду.

Специалисты CIES рассчитывают стоимость игроков исходя из целого ряда параметров, в которые входят статистика, возраст, результаты команды, реальности современного трансферного рынка и т.д.

ТОП-10 самых дорогих игроков мира (рейтинг ноября)

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 216,5 млн евро

2. Харри Кейн (Тоттенхэм) - 197,3

3. Неймар (ПСЖ) - 197

4. Мохамед Салах (Ливерпуль) - 173

5. Филиппе Коутиньо (Барселона) - 171,3

6. Лионель Месси (Барселона) - 170,6

7. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 164,6

8. Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед) - 164,3

9. Деле Алле (Тоттенхэм) - 163,4

10. Антуан Гризманн (Атлетико) - 157,7

ТОП-5 вратарей по стоимости

1. Эдерсон (Манчестер Сити) - 102 млн евро

2. Тер Штеген (Барселона) - 99,1

3. Алиссон Беккер (Ливерпуль) - 90,8

4. Куртуа (Реал Мадрид) - 64,1

5. Кэпа Аррисабалага (Челси) - 63,5

ТОП-5 центральных защитников по стоимости

1. Самуэль Умтити (Барселона) - 99,2 млн евро

2. Давинсон Санчес (Тоттенхэм) - 97,2

3. Антонио Рюдигер (Челси) - 81,6

4. Вирджил ван Дайк (Ливерпуль) - 80,2

5. Аймерик Ляпорт (Манчестер Сити) - 80,2

ТОП-5 крайних защитников по стоимости

1. Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль) - 96,4 евро

2. Кайл Уокер (Манчестер Сити) - 88,3

3. Эндрю Робертсон (Ливерпуль) -го - 68,9

4. Маркос Алонсо (Челси) - 65,6

5. Йозуа Кимми (Бавария) - 64,2

ТОП-5 полузащитников по стоимости

1. Деле Алле (Тоттенхэм) - 163,4 евро

2. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) - 150,4

3. Погба (Манчестер Юнайтед) - 130,5

4. Нголо Канте (Челси) - 90,6

5. Эрик Дайер (Тоттенхэм) - 90,5

Ранее CIES назвала клубы, потратили наибольшие средства на трансферном рынке в период 2010-2018 годов. Согласно ее данным, всего на приобретение игроков потратил Манчестер Сити - 1,47 миллиарда евро.