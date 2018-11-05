Обнародован рейтинг самых дорогих футболистов мира

Нападающий Пари Сен-Жермен Киллиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих игроков мира, сообщает Betnews365.com со ссылкой на CIES (Международная футбольная обсерватория).
Согласно новому рейтингу, Килиан Мбаппе добавил в стоимости за месяц на 23 миллиона евро и сейчас его условная стоимость составляет 216,5 млн евро.
На втором месте расположился нападающий лондонского Тоттенхэма Харри Кейн - 197,3 млн евро. Замыкает тройку самых дорогих игроков Неймар с ПСЖ. CIES оценила его в 197 млн евро.
Интересно, что 9 из 10-ти самых дорогих игроков по версии CIES - форварды. Исключение - только центральный полузащитник Тоттенхэма Деле Алле.
Также стоит отметить, что в рейтинг не попал нападающий Ювентуса Кришитану Роналду.
Специалисты CIES рассчитывают стоимость игроков исходя из целого ряда параметров, в которые входят статистика, возраст, результаты команды, реальности современного трансферного рынка и т.д.
ТОП-10 самых дорогих игроков мира (рейтинг ноября)
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 216,5 млн евро
2. Харри Кейн (Тоттенхэм) - 197,3
3. Неймар (ПСЖ) - 197
4. Мохамед Салах (Ливерпуль) - 173
5. Филиппе Коутиньо (Барселона) - 171,3
6. Лионель Месси (Барселона) - 170,6
7. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) - 164,6
8. Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед) - 164,3
9. Деле Алле (Тоттенхэм) - 163,4
10. Антуан Гризманн (Атлетико) - 157,7
ТОП-5 вратарей по стоимости
1. Эдерсон (Манчестер Сити) - 102 млн евро
2. Тер Штеген (Барселона) - 99,1
3. Алиссон Беккер (Ливерпуль) - 90,8
4. Куртуа (Реал Мадрид) - 64,1
5. Кэпа Аррисабалага (Челси) - 63,5
ТОП-5 центральных защитников по стоимости
1. Самуэль Умтити (Барселона) - 99,2 млн евро
2. Давинсон Санчес (Тоттенхэм) - 97,2
3. Антонио Рюдигер (Челси) - 81,6
4. Вирджил ван Дайк (Ливерпуль) - 80,2
5. Аймерик Ляпорт (Манчестер Сити) - 80,2
ТОП-5 крайних защитников по стоимости
1. Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль) - 96,4 евро
2. Кайл Уокер (Манчестер Сити) - 88,3
3. Эндрю Робертсон (Ливерпуль) -го - 68,9
4. Маркос Алонсо (Челси) - 65,6
5. Йозуа Кимми (Бавария) - 64,2
ТОП-5 полузащитников по стоимости
1. Деле Алле (Тоттенхэм) - 163,4 евро
2. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) - 150,4
3. Погба (Манчестер Юнайтед) - 130,5
4. Нголо Канте (Челси) - 90,6
5. Эрик Дайер (Тоттенхэм) - 90,5
Ранее CIES назвала клубы, потратили наибольшие средства на трансферном рынке в период 2010-2018 годов. Согласно ее данным, всего на приобретение игроков потратил Манчестер Сити - 1,47 миллиарда евро.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования