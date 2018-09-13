Объявленный в розыск Дыминский посетил матч Карпат в Польше

Президент Карпат Петр Дыминский, которого в Украине объявили в розыск за совершение ДТП, побывал на товарищеском матче своего клуба в Польше.

Совместное фото с президентом львовского клуба в Instagram опубликовал его вице-президент Олег Смалийчук. Команда провела игру против Лехии в Гданьске, в которой победила 1:0.

"Не важно, кто напротив. Важно, кто рядом", – подписал фото вместе с Дыминским Смалийчук.

18 августа 2017 года в районе села Ямельня Львовской области на автодороге Львов-Краковец Mercedes Петра Дыминского врезался в Opel под управлением 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. В результате столкновения женщина погибла на месте.

При этом, несмотря на свидетельства очевидцев, ответственность за аварию сразу взял на себя охранник президента ФК Карпаты. Мать погибшей женщины полностью отказалась от претензий и судебных разбирательств.

Народный депутат Украины Антон Геращенко заявлял, что охраннику Андрею Борщу, который пытался взять на себя вину за совершение ДТП вместо своего шефу, предъявлено обвинение в попытке сокрытия преступления. В то же время, обвинения в совершении ДТП были сняты. Дыминский, который по версии следствия является основным виновником ДТП, объявлен в розыск и сейчас находится за границей.