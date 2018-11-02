Президент ФИФА помогал ПСЖ и Манчестер Сити избежать наказаний за нарушение финансовых правил - СМИ

Джанни Инфантино знал о нарушениях финансового фэйр-плей со стороны ПСЖ и Манчестер Сити

Нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино во времена пребывания на посту генерального секретаря УЕФА помог Манчестер Сити и ПСЖ избежать наказаний за нарушение правил финансового фэйр-плей, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks.

По информации источника, оба гранда европейского футбола, которыми владеют одни из богатейших людей Ближнего Востока, имели серьезный дефицит бюджета в 2011-2013 годах, за что должны были понести наказание вплоть до исключения из Лиги чемпионов.

ПСЖ в этот период согласно контракту с Министерством туризма Катара получал 215 миллионов евро в год, но эксперты УЕФА оценили стоимость сделки всего в 2,8 миллиона евро.

Манчестер Сити в период с 2011 по 2013 год имел убытки в размере 233 миллионов евро, что в пять раз больше допустимого правилами финансового фэйр-плей лимита в 45 миллионов евро.

Инфантино, по данным источника, был в курсе всех этих нарушений, но боролся за интересы клубов, несмотря на свою должность. Функционер несколько раз встречался с руководителями ПСЖ и Манчестер Сити для обсуждения конфединциальных деталей и предлагал компромиссы для решения вопросов, чего не имел права делать.

Переговоры имели успех. В мае 2014 года оба клуба достигли соглашения с УЕФА и избежали негативных последствий за свои нарушения.

Примечательно, что вскоре после этой договоренности финансовый эксперт и руководитель следственного комитета финансового фэйр-плей Брайан Куинн, занимавшийся расследованием в отношении обоих клубов независимо от руководства УЕФА, покинул свой пост.

На этой неделе президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что компьютеры Международной федерации футбола были атакованы группой хакеров.

Кибератаке подверглись сервера, на которых хранится переписка организации со СМИ.