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Нужно усиление для движения вперед. Хацкевич высказался о ничьей в матче Шахтер — Динамо

Сегодня, 00:40
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Нужно усиление для движения вперед. Хацкевич высказался о ничьей в матче Шахтер — Динамо - фото

ФК Динамо via Facebook

Хацкевич поздравил Шахтер с чемпионством и завоеванием кубка страны

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал ничью своей команды против Шахтера в 30-м туре украинской Премьер-лиги.

Специалист поздравил соперника с чемпионством и завоеванием кубка, отметив, что тот был более сконцентрированным, надежным и стабильным на дистанции, поэтому его победа заслуживает уважения, сообщает Tribuna.com.

Объясняя, в чем была проиграна чемпионская гонка, рулевой киевского коллектива заявил, что для топ-команды нужна стабильность состава, тогда как в Динамо очень серьезные травмы у ведущих игроков.

«Мы имеем достаточно перспективную команду. Но чтобы двигаться дальше, необходимо усиление», — добавил Хацкевич.

Тренер отметил, что уже есть позиции, которые клуб хочет усилить, а также футболисты, которых хочет подписать. По его словам, есть игроки, которых Динамо намерен отдать в аренду, но решения по каждому исполнителю будет принимать в конце сезона.

В рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер, который стал чемпионом в предыдущем матче, сыграл вничью с Динамо — 1:1.

Теги:   Премьер-лига Украины Александр Хацкевич ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) Футбол

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