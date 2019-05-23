Нужно усиление для движения вперед. Хацкевич высказался о ничьей в матче Шахтер — Динамо Сегодня, 00:40 94 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо via Facebook Хацкевич поздравил Шахтер с чемпионством и завоеванием кубка страны ФК Динамо via Facebook

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал ничью своей команды против Шахтера в 30-м туре украинской Премьер-лиги.

Специалист поздравил соперника с чемпионством и завоеванием кубка, отметив, что тот был более сконцентрированным, надежным и стабильным на дистанции, поэтому его победа заслуживает уважения, сообщает Tribuna.com.

Объясняя, в чем была проиграна чемпионская гонка, рулевой киевского коллектива заявил, что для топ-команды нужна стабильность состава, тогда как в Динамо очень серьезные травмы у ведущих игроков.

«Мы имеем достаточно перспективную команду. Но чтобы двигаться дальше, необходимо усиление», — добавил Хацкевич.

Тренер отметил, что уже есть позиции, которые клуб хочет усилить, а также футболисты, которых хочет подписать. По его словам, есть игроки, которых Динамо намерен отдать в аренду, но решения по каждому исполнителю будет принимать в конце сезона.

В рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер, который стал чемпионом в предыдущем матче, сыграл вничью с Динамо — 1:1.