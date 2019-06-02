Нужно сделать шаг вперед. Ведущий легионер сборной Украины прокомментировал возможность возвращения на родину Сегодня, 19:11 Цей матеріал також доступний українською ФК Генк Малиновский (слева) хочет перебраться в более сильный чемпионат, нежели бельгийский ФК Генк

Ключевой полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский исключил возвращение на родину из бельгийского Генка.



В интервью Sport.ua футболист заявил, что пока не знает, где начнет следующий сезон, для чего ему нужно переговорить с руководством клуба.

По словам полузащитника, все должно проясниться в ближайшие недели, но хотя есть интерес со стороны отдельных клубов, никакой конкретики пока нет.

«Мне сейчас 26 лет — это тот возраст, когда нужно сделать шаг вперед и попробовать себя в более сильном чемпионате», — добавил Малиновский.

Легионер сборной Украины выразил убеждение, что после трех лет выступлений в Бельгии он к этому готов. Полузащитник отметил, что ему нравятся итальянская Серия, А и английская Премьер-лига.

Сообщалось, что итальянский Наполи предложил Генку 15 млн евро за Малиновского, тогда как интерес к игроку также проявляют английский Арсенал и португальский Спортинг.

