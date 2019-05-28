Нужно решить вопрос с клубом. Ведущий легионер сборной Украины прокомментировал слухи о смене команды Вчера, 17:50 Цей матеріал також доступний українською ФК Генк Малиновский пока не знает, останется ли в Генке ФК Генк

Ключевой полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался по поводу слухов о возможном уходе из бельгийского Генка.



В комментарии YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола полузащитник отметил, что об этом пишут в интернете, тогда как на сегодня нет никакой конкретики.

«Мне еще предстоит решить все вопросы с клубом, поэтому сейчас нечего даже комментировать», — добавил Малиновский.

26-летний футболист дал понять, что пока не знает, останется ли в Генке, тогда как чемпион Бельгии пытается его удержать и ведет с ним переговоры, сообщает телеканал Футбол ½.

«Примем какое-то совместное решение. Сезон только закончился, поэтому пока еще ничего не ясно. Тем более, ушел тренер к прямому конкуренту, поэтому у них сейчас много забот», — резюмировал Малиновский.

Сообщалось, что итальянский Наполи предложил Генку 15 млн евро за полузащитника сборной Украины.