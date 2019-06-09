Нужно приходить к людям. Наставник Шахтера назвал способы привлечения болельщиков на украинские стадионы Сегодня, 13:24 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Фонсека поделился идеями для привлечения болельщиков на стадионы ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека в интервью НВ рассказал, что нужно сделать, чтобы увеличить посещаемость фтбольних матчей в Украине.



По словам Фонсеки, футбол можно сравнить с другими сферами деятельности, где нужно работать над тем, чтобы привлечь клиентов.

«Моя сестра работала в автомобильном салоне, а я часто туда приезжал. И раньше она стояла за стендом и ждала, когда придут люди, чтобы рассказать им о новинках. Сегодня продавцы уже не стоят возле стенда. Они идут в офисы, на улицы, стараются привлечь клиентов, чтобы те пришли посмотреть машину.

Раньше ничего не нужно было делать, люди сами приходили на стадионы. Сегодня нужно приходить к ним, приглашать", — сказал Фонсека.

Португалец добавил, что Федерация футбола должна задуматься над тем, какой продукт нужно создать, чтобы вернуть болельщиков на стадионы.

«За эти три года, пока я нахожусь здесь, не сделано ничего, чтобы привлечь людей на стадионы. Федерация должна создавать программы, чтобы ребята могли играть в футбол. Организовывать турниры между школами, городами», — заявил Фонсека.

Ранеее сообщалось, что Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить итальянскую Рому.

Читайте полный текст интервью с Паулу Фонсекой в свежем номере журнала Новое Время — № 20 от 6 июня 2019 года.