Нурмагомедов хотел выступать за Украину, но не смог получить паспорт - дядя бойца

Чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в начале своей карьеры хотел принять украинское гражданство и выступать за Украину на международных соревнованиях, но не смог получить украинский паспорт.

Об этом рассказал дядя бойца Алекс Нурмагомедов, который сейчас проживает в Полтаве, в интервью Спорт-Экспрессу. По его словам, он предпринимал попытку добиться получения Хабибом украинского гражданства несколько раз, но все время получал отказ.

"Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство в Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ. Я скажу, что лучше народа нет... Не знаю, как они рассматривали, но все время был отказ. И это было не один раз, а четыре или пять. Поэтому мы уже не стали больше просить. Хабиб тогда еще маленький был, у него не было паспорта", - сказал дядя Нурмагомедова.

На тот момент Хабиб учился в финансовом техникуме в России, а в Полтаву приезжал по договоренности своего отца, которую он передавал дяде. Отказ в получении украинского гражданства, по словам дяди, будущий боец воспринял очень болезненно.

"Он на свои первые бои летал из Полтавы. Выступал за клуб Антарес-2000 – это охранная фирма Виктора Криворучко, который долгое время был его спонсором. Потом – за клуб Combat-DOBRO в Киеве. Руководил им Эльхан Велиев – президент федерации боевого самбо Украины. Я тогда у него был вице-президентом. А отсюда мы уже отправили Хабиба в Россию, ему дали паспорт, и он улетел", - резюмировал Алекс Нурмагомедов.

В начале октября российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над ирландцем Конором МакГрегором в поединке за титул чемпиона мира в легком весе UFC в рамках турнира UFC 229, который проходил в Лас-Вегасе.

На прошлой неделе Нурмагомедов бросил вызов Мейвезеру, американец его принял. Отец бойца Абдулманап Нурмагомедов считает, что перед боем команду россиянина нужно усилить несколькими бывшими и нынешними боксерами, в том числе Василием Ломаченко и Майком Тайсоном.