02 июня 2018, суббота

НСК Олимпийский вошел в список элитных стадионов УЕФА

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НСК Олимпийский вошел в число элитных стадинов Европы после проведения финала Лиги чемпионов

НСК Олимпийский вошел в число элитных стадинов Европы после проведения финала Лиги чемпионов

Главная спортивная арены Украины - киевский НСК Олимпийский - вошел в список элитных стадионов по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает ISport.ua. Киевский стадион стал 28-й ареной, которая может похвастаться категорией "элит". До этого Восточная Европа была представлена в этом списке только московскими Лужниками.

Полный список элитных стадионов по версии УЕФА доступен здесь.

НСК Олимпийский уже дважды принимал события топового европейского масштаба. В 2012 году на нем проходили матчи финальной части Евро-2012, в том числе и финал, а в 2018 году арена приняла финал Лиги чемпионов.

Напомним, что 26 мая Реал победил Ливерпуль в киевском финале Лиги чемпионов в присутствии 70 тысяч болельщиков..

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