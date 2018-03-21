НСК Олимпийский объявил о закрытии с 14 апреля

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НСК Олимпийский с 14 апреля начнет подготовку к финалу Лиги чемпионов
Фото: НСК Олимпийский via Facebook

НСК Олимпийский с 14 апреля начнет подготовку к финалу Лиги чемпионов

НСК Олимпийский будет закрыт с 14 апреля по 5 июня из-за подготовки к проведению финала Лиги чемпионов-2018.

Об этом сообщает официальный сайт стадиона. В это время арена будет недоступна для проведения любых мероприятий.

Отметим, что сейчас на НСК Олимпийский проводит свои домашние матчи киевское Динамо. На время закрытия арены приходится два домашних матча киевского клуба в Премьер-лиге: 5 мая против Мариуполя и 19 мая против Шахтера. Пока что не уточняется, будут ли эти игры перенесены на другой стадион.

Напомним, финал Лиги чемпионов-2018 состоится 26 мая.

На прошлой неделе стартовала подача заявок на билеты на финал Лиги чемпионов сезона-2017/18. Ранее появились подробности о покупке билетов на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве - болельщики смогут подавать заявки с 15 по 22 марта. 

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