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Новый наставник Шахтера запланировал трансфер защитника из своего бывшего клуба — СМИ

Вчера, 23:35
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Новый наставник Шахтера запланировал трансфер защитника из своего бывшего клуба — СМИ - фото

ФК Витория Гимарайнш

Педро Энрике (справа) может перейти в Шахтер

Центральный защитник португальской Витории Гимарайнш Педро Энрике может стать игроком донецкого Шахтера, сообщает De Primeira.

26-летний футболист до этого работал в Витории Гимарайнш с новым наставником Шахтера Луишем Каштру, который лично заинтересован в переходе игрока в состав «горняков».

Ранее Педро Энрике интересовался бразильский Фламенго.

В прошлом сезоне защитник провел за Виторию Гимарайнш 35 матчей, в которых забил три гола.

Сообщалось, что Шахтер интересуется услугами защитника Милана Густаво Гомесом, а защитник «горняков» Исмаили может перейти в Рому, которую возглавил экс-наставник донецкого клуба Паулу Фонсека.

Ранее Шахтер назначил новым главным тренером португальского специалиста Луиша Каштру, ранее возглавлявший на родине Виторию Гимарайнш. Контракт рассчитан на два года.

Теги:   Футбол ФК Шахтер

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