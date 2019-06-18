Новый наставник Шахтера запланировал трансфер защитника из своего бывшего клуба — СМИ Вчера, 23:35 Цей матеріал також доступний українською ФК Витория Гимарайнш Педро Энрике (справа) может перейти в Шахтер ФК Витория Гимарайнш

Центральный защитник португальской Витории Гимарайнш Педро Энрике может стать игроком донецкого Шахтера, сообщает De Primeira.

26-летний футболист до этого работал в Витории Гимарайнш с новым наставником Шахтера Луишем Каштру, который лично заинтересован в переходе игрока в состав «горняков».

Ранее Педро Энрике интересовался бразильский Фламенго.

В прошлом сезоне защитник провел за Виторию Гимарайнш 35 матчей, в которых забил три гола.

Сообщалось, что Шахтер интересуется услугами защитника Милана Густаво Гомесом, а защитник «горняков» Исмаили может перейти в Рому, которую возглавил экс-наставник донецкого клуба Паулу Фонсека.

Ранее Шахтер назначил новым главным тренером португальского специалиста Луиша Каштру, ранее возглавлявший на родине Виторию Гимарайнш. Контракт рассчитан на два года.

